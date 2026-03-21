Juan Alfonso Mejía llama a repensar la educación con ‘La tarea nunca acaba’ en la FeliUAS

El exsecretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, presentó su libro “La tarea nunca acaba, Una urgencia perseverante”, una obra que reúne artículos escritos a lo largo de los últimos 10 años en torno a uno de los temas centrales de su trayectoria: la educación.

Publicado por la editorial UAS y presentado como parte de la FeliUAS, el texto está organizado en cinco capítulos que reflejan distintas etapas del autor, desde su labor como activista, su paso por organizaciones nacionales, su experiencia en la Secretaría de Educación Pública en México, hasta su desempeño como funcionario estatal y profesor universitario.

“Todo se resume en una pregunta, ¿para qué queremos las escuelas?”, expresó Mejía.

Explicó que su libro busca abrir el diálogo entre padres de familia, docentes, estudiantes y la sociedad en general sobre el sentido actual de la educación.

Durante la presentación, el autor quien estuvo acompañado en el panel por Sergio Mario Arredondo, secretario Académico UAS y Giova Camacho, encargado de dirección FACISO, subrayó la importancia de mantenerse cercano a las aulas, destacando que su experiencia como docente ha sido clave para nutrir su visión.

“Si me metes nada más al escritorio me asfixio, y si solo estoy en el aula me vuelvo repetitivo. Tengo que pensar y actuar”, comentó.

Mejía señaló que en el libro también se reflejan sus distintas facetas, incluidas sus etapas en el servicio público y su participación en procesos clave como la reforma educativa de 2013.

“Me tocó impulsarla en un momento y después, como secretario, desarmarla. Esa contradicción también está en estas páginas”, indicó.

Además, adelantó que la obra servirá como base para un documental titulado El fin de la escuela, el cual se estrenará próximamente y buscará continuar la discusión sobre el futuro del sistema educativo.

El autor enfatizó que ni el libro ni el documental pretenden ofrecer verdades absolutas, sino detonar preguntas sobre temas actuales como la calidad de los libros de texto, el impacto de la inteligencia artificial y la pertinencia de los modelos educativos tradicionales.

En ese sentido, advirtió que el uso de nuevas tecnologías sin acompañamiento puede profundizar desigualdades, por lo que consideró necesario replantear la enseñanza hacia modelos más flexibles, creativos y centrados en el aprendizaje a partir del error.

“La escuela debe ser un laboratorio social. Tiene que enseñarnos a equivocarnos, a relacionarnos y a sobrevivir en el mundo real”, afirmó.

Finalmente, Mejía explicó que el objetivo del libro es dejar testimonio de las distintas experiencias vividas en el ámbito educativo, con la intención de que sirvan como referencia para futuras generaciones.

“Probablemente le sirva a alguien más para entender lo que no debe hacer”, dijo.