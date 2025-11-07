Juan José Rodríguez revive el caso de la banda del Carro Gris con su más reciente obra

MAZATLÁN._ En una noche de letras, memoria y cine, el narrador sinaloense Juan José Rodríguez presentó su más reciente novela, El inexplicable caso de la banda del carro gris, una obra que recupera uno de los episodios más turbios y fascinantes del México revolucionario.

La obra habla del ascenso de una banda criminal que, entre 1914 y 1915, asoló la Ciudad de México mientras el país se debatía entre los ideales traicionados y las nuevas ambiciones del poder.

Así lo explicó el autor a los jóvenes estudiantes que asistieron a la presentación de su novela, la cual se celebró en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Unidad Mazatlán.

La novela de investigación basada en hechos reales que mezcla historia, crimen y política durante los años convulsos de la Revolución Mexicana.

“Está basada en la historia real de la banda del automóvil gris”, explicó Rodríguez durante la presentación.

“Fue la primera organización delictiva que actuó impunemente con el apoyo del poder político local. Vestidos de militares, con órdenes falsas y a bordo de un automóvil moderno para su tiempo, asaltaban las casas de los ricos en una ciudad ocupada primero por los zapatistas y luego por los carrancistas”, dijo.

La novela entrelaza la investigación histórica con la ficción, a través de la mirada de un joven mazatleco que llega a la capital y descubre que su propia familia podría haber estado involucrada en aquellos crímenes.

En el camino, el autor dibuja un retrato de una ciudad que, entre la escasez, las epidemias y los combates, seguía fascinada por el teatro y el naciente cine nacional.

El episodio de la Banda del automóvil gris fue tan impactante que inspiró una película de 1919, dirigida por Enrique Rosas y coprotagonizada por el jefe de policía que capturó a los criminales.

“El fusilamiento que aparece al final de la película es real, filmado en vivo”, recordó Rodríguez.

“Esa cinta fue producida por Rosas y Mimi Derba, una actriz que, además, era amante del general Pablo González, es toda una trama de poder, escándalo y corrupción”.

Con una prosa que mezcla crónica, ensayo e historia familiar, la obra no sólo revive una leyenda urbana, sino que plantea una reflexión sobre los vínculos entre el crimen y el poder que siguen marcando la vida nacional.

“Es una historia de vergüenza, porque mataron a los ejecutores, pero nunca se atrapó a los intelectuales detrás de los crímenes”.

Entre autos lujosos, conspiraciones y traiciones revolucionarias, la novela de Rodríguez ofrece una radiografía implacable del origen del México moderno, contada con el oficio y la ironía que distinguen su obra.