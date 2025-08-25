Julieta Montero presenta ‘Canto final’ en el Ex Convento del Carmen

En el histórico recinto del Ex Convento del Carmen, la escritora Julieta Montero presentó su nueva obra literaria titulada Canto final.

El evento, que reunió a lectores, colegas y amantes de la literatura, contó con la participación especial de Silvia Castillo Romero, quien acompañó a Montero durante la presentación.

La velada fue una celebración de la palabra y la reflexión, en la que Montero compartió fragmentos de su obra y habló sobre el proceso creativo que dio vida a este poemario.

La obra explora las emociones humanas desde una mirada profunda y poética. Montero, reconocida por su voz literaria íntima y reflexiva, ha desarrollado una trayectoria sólida dentro de la literatura contemporánea.

Su escritura se caracteriza por una mirada introspectiva, donde lo cotidiano y lo existencial se entrelazan con una prosa poética que invita a la contemplación.

Canto final se suma a su repertorio como una obra que aborda el cierre de ciclos, la memoria, el duelo y la posibilidad de transformación a través de la palabra.

Por su parte, Silvia Castillo Romero aportó su visión crítica y sensible sobre el texto, generando un diálogo enriquecedor con la autora.

La presentación concluyó con una ronda de preguntas del público y una sesión de firma de libros, dejando en el aire una invitación a seguir explorando la literatura como forma de introspección y encuentro.