Julio Preciado estará en el Lunes de Carnaval en Olas Altas

A su vez, anunció que el domingo de Carnaval, en el escenario de El Venadito estará la Banda la Costeña de Ramón López Alvarado, quién festeja 76 años de trayectoria, mientras que el martes de Carnaval estarán Los 2 de la S.

“Les habíamos dicho que tenemos sorpresas...este año Olas Altas tendremos a Julio Preciado y sus amigos, Toño Lizárraga, Armando Ramos, Max Peraza, Luis Ángel ‘El Flaco’ y Beto Guzmán, y será un homenaje a la tambora”, dijo.

Entre esas actividades está el tradicional concierto de Lunes de Carnaval, evento esperado por decenas de mazatlecos y turistas.

Óscar García Osuna, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, dio a conocer los pormenores de los grupos que estarán en Olas Altas los días de Carnaval que se tiene previsto realizar del 12 al 17 de febrero en el puerto.

El elenco del Lunes de Carnaval será encabezado por Julio Preciado y sus amigos, en lo que será el escenario El Venadito, en Olas Altas.

En el martes de Carnaval estarán Los 2 de la S.

Julio Preciado y sus amigos participarán en el Lunes de Carnaval en Olas Altas.

Velada de las artes

Confirmó que en la Velada de las Artes programada para el 7 de febrero, en el Teatro Ángela Peralta, donde Ana Clavel, será homenajeada, participarán el barítono Adán Pérez y el piano Joel Qui, además de las cantantes locales Sarah Holcombe y Rebeca de Rueda.

“Estamos reforzando la Velada de las Artes porque nos encantaría que el público local disfrute del evento, es una propuesta diferente nuestra tambora con otros géneros...la velada de la artes es una mezcla de esos sentimientos que se mezclan”, explicó Óscar García.

Venta de boletos para Olas Altas

El acceso a Olas Altas se mantiene en 70 pesos, pero por primera vez el público podrá comprar sus boletos a través de una boletera digital y habrá una taquilla itinerante en diferentes colonias de Mazatlán, La Cruz de Elota, Villa Unión, Concordia, El Rosario, Escuinapa y Acaponeta.

Programa de Olas Altas

Domingo 15 de febrero: Banda La Costeña de don Ramón López Alvarado celebrará su 76 aniversario. La agrupación, que cuenta con 2.7 millones de oyentes mensuales, se integrará después de participar en el desfile para iniciar su concierto a las 23:30 horas.

Lunes 16 de febrero: Gran homenaje a la tambora encabezado por Julio Preciado. Estará acompañado por invitados de lujo como Toño Lizárraga, Armando Ramos, Max Peraza, Luis Ángel “El Flaco” y Beto Guzmán.

Martes 17 de febrero: Cierre espectacular con el grupo Los 2 de la S. El dúo también promedia 2.7 millones de escuchas en Spotify, garantizando una noche de gran afluencia.

Avances del desfile del 15 de febrero

El titular de la paramunicipal informó que serán 30 carros alegóricos los que conformarán el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

García Osuna informó que el desfile será seccionado, la primera parte comentó que se llamará “Sonidos con historia”.

”El desfile se abre con un carro de la Cerveza Pacífico, patrocinador oficial del Carnaval, con la canción Mi gusto es, después va el denominado Carnaval ‘Alas sin límites’, que es la victoria de los Papaquis, es la sección dónde irá la Reina del Carnaval”, dijo.

El siguiente bloque será “El arte de Los vientos”, donde irá la carroza inspirada en El Sauce y la Palma, seguida de la parte denominada Sueños de Infancia, inspirada en la canción La Cuichi.

El último bloque será el denominado “Alegría: Arriba la Tambora” que es el bloque de los caballeros, para culminar con el pasó del Carro Alegórico “Yo sé que te acordarás”, donde estará don Germán Lizárraga y sus invitados..

También se incluirán dos carros alegóricos donde irán los artistas de televisión, Aldo de Nigris y Marcus Ornelas. Los artistas sólo estarán en el desfile del domingo, no así en el desfile del martes.

Adelantó que habrá 2 marionetas gigantes, siete bandas de música a pie, 23 comparsas, de las cuales 13 de concurso y 10 de exhibición, y que serán alrededor de mil participantes a pie.

Algunos creadores de carros

Los creadores serán, Ocean Rodríguez que construirá cuatro carrozas reales: La de la Reina, Reina de los Juegos Florales, Reina Infantil y Rey de la Alegría.

Jorge Osuna, uno de los artistas más reconocidos de carros alegóricos del Carnaval este año tendrá a su cargo la carroza de inclusión y la de la Reina de la Poesía, además de tres carros temáticos basados en canciones icónicas de la música de tambora, como Cuando dos almas se quieren, El chinito y El pato asado.

Henry Wilson, escultor y creador de monigotes, tendrá a su cargo cinco carros alegóricos, todos inspirados en canciones emblemáticas del repertorio musical sinaloense: El Barzón, Pelotero a la bola, Un rinconcito en el cielo, Noches de Mazatlán y Vals Alejandra.

Los Ninots este año tendrán la creación de dos carros alegóricos, mientras que Luis Antonio Ríos “Momo” debutará con la creación del carro alegórico de Karina Dueñas, quien festeja su aniversario de plata como Reina de los Juegos Florales.

Estructura del desfile

El desfile estará dividido en cinco secciones temáticas que celebran la identidad del puerto:

1. Apertura: Sonidos con historia

2. Carnaval: Alas sin límites

3. Florales: El arte de los vientos

4. Infantil: Sueños de infancia

5. Alegría: Al ritmo de la tambora

Numeralia del desfile:

30 carros alegóricos de diseño monumental.

2 marionetas gigantes que sorprenderán a los asistentes.

7 bandas de tambora en vivo a nivel de calle.

23 comparsas (13 de concurso y 10 de exhibición).

Más de mil personas durante cada desfile.