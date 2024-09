La decisión, tomada por unanimidad por el jurado, se informó obedece en primer lugar a la gran calidad literaria de la novela, la cual muestra una evidente voluntad de estilo y una original estructura que maneja hábilmente distintos tiempos narrativos.

En segundo lugar, la obra hace gala de una notable amenidad y un deseo de relacionar, mediante los recursos propios de la literatura, lo individual y lo colectivo, lo histórico y lo social, lo regional y lo universal. Todo ello mediante un estilo sobrio y directo, pero al mismo tiempo sugerente.

“Una responsabilidad”: Julio Zataráin

Julio César Zataráin Reyes, quien fue contactado vía telefónica, reveló que su obra retrata la guerra agraria de los años 30 y 40 de Mazatlán.

“El Gitano retrata la vida convulsa de aquellos años, de 1930 y 1940, cuando hubo una guerra aquí en Mazatlán, en el sur, una guerra agraria, y de ella surgieron nombres que se convirtieron en leyendas, como El gitano, y se llevó a tales niveles que mataron a un gobernador aquí en el hotel Belmar, que por cierto estoy aquí en una cuadra. Perdón, estoy nervioso. Y pues es de la novela, ¿no? Trata de ahondar la vida del gitano y también de las personas de aquella época, de los generales, de los pueblos, hablo mucho de Aguacaliente de Gárate y de la Palma Sola, entre otros, lugares”, explicó Zataráin.

El escritor dijo sentir una gran responsabilidad el unirse al gremio de ganadores y comentó que seguirá buscando más apertura para la literatura en el puerto y en Sinaloa.

“Pienso que sí es una responsabilidad grande el ganar este premio, porque al final de cuentas las letras ahí se van a quedar para siempre y pues no sabemos a quién lleguen los granadazos que uno lanza y sobre todo a quién influya, ¿no? A los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y sobre todo pues en Mazatlán, como dice uno, al gremio de los ganadores, pero que también pues como dijo Maru que resalte que aquí también hay gente que escribe de muchos temas, con mucha calidad. Entonces también es un llamado a las autoridades, a nosotros mismos para seguir fomentando este tipo de disciplina, de lo que es la letra. Por ejemplo, aquí en Mazatlán no hay donde te formes como narrador, ni siquiera en todo el estado. Entonces es una responsabilidad que asumo para que se abran nuevos espacios”, comentó.

“Estoy muy feliz”: Erika Zepeda

La narradora Érika Marcela Zepeda Montañez, egresada de la carrera de letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara y ha obtenido numerosos premios a nivel nacional, dijo sentirse contenta por la distinción.

Sobre su obra el jurado destacó que es una antología de cinco cuentos breves y originales que, a través del humor y la fantasía, apelan a infancias no edulcoradas, permitiendo que el lector, sin importar su edad, encuentre mensajes críticos y profundos del mundo en que vivimos, pero también de los miedos, las pérdidas y los anhelos que no siempre tienen un final feliz. La obra cuenta con una habilidad narrativa para mantener la tensión dramática en cada cuento, así como la construcción de protagónicas poco convencionales en busca de su propia identidad.

“Estoy muy feliz, la verdad. Este cuento es colección de otros cuentos, que todos son cuentos tristes sobre niños, niños que no saben volar, niños que no saben nadar, y así cada cuento es un mal de algo de un niño o niña que no pueden hacer algo, pero con un cuento fantástico, es una pequeña colección para niños tristes y de cuentos franceses que es el tipo de literatura que me gusta mucho y leer mucho”, comentó.

Olga María Enciso felicitó a los ganadores y anunció que próximamente se hará entrega de la distinción.

Ganadores

Novela: ‘El Gitano’

Autor: Julio César Zataráin Reyes

Cuento Infantil: ‘Beatriz, no sabe volar (y otros cuentos para niños tristes)’

Autor: Érika Marcela Zepeda Montañez