Junto a ‘Totoro’, recibe Kenichi Yoada, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Kenichi Yoda, en representación de Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, llega al teatro para la ceremonia de entrega de los #PremiosPrincesadeAsturias.

Kenichi Yoda, presidente de Studio Ghibli, acudió al Teatro Campoamor de Oviedo en representación de la empresa fundada por Hayao Miyazaki y conmovió a los asistentes por llevar consigo un peluche de Totoro , personaje de la película “Mi vecino Totoro“.

Studio Ghibli, productora detrás de películas como El Viaje de Chihiro , recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 , en una gala en la que también participaron el futbolista Lionel Messi y la cantante Patti Smith.

El presidente de Studio Ghibli llegó a la ciudad de Oviedo, capital del Principado de Asturias, España, con un traje negro y cargando en la mano un pequeño peluche de Totoro, uno de los personajes más reconocidos del estudio de cine animado, señala unotv.com

Al momento de recibir el galardón a la productora de Hayao Miyazaki, presumió el diploma por todo lo alto y no olvidó ondear a Totoro, uno de los responsables de que niños y jóvenes del mundo entero conocieran el trabajo del estudio nipón.

Kenichi Yoda no ofreció palabras en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026; sin embargo, la princesa Leonor de Asturias hizo un homenaje al legado de Studio Ghibli.

“Mi recuerdo se remonta a la siguiente escena: mi madre nos lleva a ver Ponyo en el acantilado. ¡Para Sofía es su primera peli en un cine! No llega a los dos años y está sentada en el regazo de mi madre. Yo me quedo hipnotizada con la historia”, señaló la Princesa Leonor de Asturias.

Leonor de Borbón y Ortiz recordó que, a pesar de ser una niña, no pudo evitar sentirse hipnotizada por la animación de “Ponyo y el secreto de la sirenita“, tal como se tituló en Latinoamérica.

El Studio Ghibli es un estudio de animación fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, creando películas japonesas de animación como: El Viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, y El niño y la garza.

Los orígenes de Studio Ghibli se remontan a la colaboración entre Miyazaki y Takahata en la película Nausicaä del Valle del Viento, basada en un manga de Miyazaki. El éxito de esta película llevó a la fundación del estudio con el apoyo del productor Toshio Suzuki, según la Fundación Princesa de Asturias.

La fundación destacó que sus películas llegaron a distintas generaciones a lo largo de las fronteras, transmitiendo valores atemporales como “la amistad, la empatía y el respecto“.

Además, reconoció que sus películas se caracterizan por su gran creatividad, su animación artesanal y la exploración de temáticas como:

-Amor por la naturaleza

Tolerancia

-Respeto por los seres humanos

“El cine de Studio Ghibli encuentra belleza en lo cotidiano y hace de los momentos de calma y contemplación una pieza fundamental de sus historias. Otra particularidad de sus obras es la fuerza y la determinación de sus protagonistas femeninas, que destacan por su valentía, complejidad y capacidad de transformación“, destacó la Fundación Princesa de Asturias.

“El Viaje de Chihiro” batió todos los récords de recaudación y es la película de animación japonesa más premiada de la historia, incluyendo el galardón de mejor película en los premios de la Academia del Cine de Japón (2001), el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín (2002) y el Oscar a la mejor película de animación (2003).

En 2023, Miyazaki dirigió su última película hasta la fecha con “El chico y la garza“, con la que logró de nuevo el elogio de la crítica y que le reportó al estudio su segundo premio Oscar y, en el año 2024 el estudio recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes.

Además de los reconocimientos recibidos por Studio Ghibli, Hayao Miyazaki ha recibido, de forma individual, el León de Oro por toda su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2005, el Karl Edward Wagner Award (Reino Unido, 2009), el Óscar honorífico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en 2013.