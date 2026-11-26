MAZATLÁN._ Pese a la lluvia que se suscitó la tarde de este jueves, se celebró en el Lienzo Charro el primer cómputo carnavalero. Después de que se abrió el primer sobre, Karen Arleth Camacho y Martín de Jesús Irigoyen tomaron la ventaja en el primer cómputo del Carnaval de Mazatlán 2027 “Amamos Nuestras Tradiciones”.

En el evento hubo música, aplausos, porras y muestras de apoyo por parte de las porras, además de mucha lluvia. De los aspirantes a la corona a Rey de la Alegría, Martín de Jesús Irigoyen contabilizó 61 mil pesos, mientras que Gabriel Alonso Cervera contó 60 mil pesos.

Por su parte, entre las aspirantes a la corona de la Reina Infantil, la pequeña Karen Arleth Camacho, de la porra lila, sumó 150 mil pesos, en tanto que Marian Ainhoa Urías Gómez, representante de la porra azul pastel, contabilizó 61 mil pesos. Las familias y simpatizantes de los candidatos se reunieron para acompañar a sus favoritos en esta primera jornada de conteo, que marca el comienzo de la competencia por dos de las coronas de la máxima fiesta porteña.

Durante la velada, las porras mostraron su entusiasmo con pancartas, colores distintivos y muestras de apoyo, mientras los asistentes compartieron el ambiente festivo que caracteriza las actividades previas al Carnaval. Al encuentro se sumaron las nueve candidatas a Reina del Carnaval 2027: Dayra Ontiveros, Samantha Bastidas, Angy Escalera, Lidia Calderón, Kassandra García, Sheyla Trapero, América Velarde, Brigette Ambriz y Emilia Sofía, quienes también estuvieron acompañadas por sus respectivas porras.