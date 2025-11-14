$!Karina Castillo presenta ‘Andrómeda’, una obra cargada de misterio y ciencia ficción

MAZATLÁN._ Como una manera de plasmar sus ideas más extravagantes e innovadora, la autora mazatleca, Karina Castillo, cobijó el Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses con la presentación de libro “Andromeda”, donde presenta varias historias de fantasía, misterio y ciencia ficción para todo público. A través de la obra, que publicó en 2019 pero que este año tomó auge, Castillo expuso su libro ante un pequeño grupo de lectoras, a quienes les explicó su motivación, sus diseños de personajes y el trasfondo que habita dentro de la galaxia Andrómeda, donde se lleva a cabo la historia.

“Estoy muy contenta porque fue un libro que, aunque se publicó en 2019, hasta este año se ha logrado compartir la obra. Son cuentos de misterio, de ciencia ficción, que los reuní en el transcurso de cinco años. Fui seleccionando los mejores y dije, bueno, pues ya es momento de publicarlo. Salió con la editorial Orson en un tiraje de 4 mil libros que estuvieron como material de apoyo para los terceros grados de secundaria de los colegios Valladolid a nivel nacional”, narró. “Pensar en Andrómeda es pensar en otros espacios, pero la verdad cuando vi los personajes a mí me encantaron. Cruzita Armenta fue la que diseñó la obra, los personajes y la portada del libro, en la que justamente aparece la galaxia de Andrómeda, pero también hablo de agujeros negros. La verdad que fue un acierto trabajar juntos”.

La escritora extendió su explicación en que “Andromeda” es una historia de amor que habla también de salvar el mundo, cobrar identidad y ser valiente, especialmente en estos tiempos violentos en los que se necesita tener muchos valores. Aunque eso sí, afirmó que no pretende dar un mensaje de ese estilo, sino una narrativa que transporta a nuevos universos.

Por su parte, María Guadalupe Rojo Garay hizo la presentación del poemario “Coronas al tiempo”, en el que dio cátedra de varios poemas salidos desde su pecho para plasmar el romanticismo de la vida y cautivar a los asistentes que acudieron al Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses.