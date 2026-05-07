‘Kiki y los Corazones Rotos’ se presenta en el Festival de la Cultura

Como parte de las actividades del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2026, Regina, conocida artísticamente como “Kiki”, presentó su proyecto musical “Kiki y los Corazones Rotos” en la explanada de Coordinación de Deportes de la UAS Unidad Regional Sur, ofreciendo un performance que combinó música en vivo y expresión escénica.

La joven compartió sentirse feliz de participar por primera vez en el festival universitario con su agrupación, integrada por seis músicos y artistas en escena.

Durante la presentación interpretaron siete canciones originales de su próximo álbum, entre ellas “Aléjate”, disponible ya en plataformas digitales, además de “Te voy a lastimar” y “Coctel de emoción”.

El público estuvo conformado por alumnos de la Preparatoria Mazatlán y estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física y Deporte de la UAS Unidad Regional Sur, quienes disfrutaron del espectáculo y acompañaron cada interpretación.

Kiki destacó la importancia de que la Universidad Autónoma de Sinaloa impulse este tipo de espacios culturales para jóvenes artistas y proyectos independientes.

“Hay muchísimo talento y está padre que existan espacios donde podamos compartir nuestra música y expresarnos”, expresó.

Asimismo, señaló que para ella el arte y la música representan una manera de desahogarse y transmitir emociones, coincidiendo con el mensaje del festival enfocado en fomentar la paz a través de la cultura.