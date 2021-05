$!Krishna Valdez subasta obra y apoya a la ONG Bosque a Salvo

The runaway, una pieza melancólica, llena de silencio y de nostalgia, de la artista sinaloense Krishna Valdez, está en subasta en la plataforma Makersplace, y el 50 por ciento de las ganancias, de por vida, será para la ONG Bosque a Salvo.

“Es una obra muy melancólica, hasta un poquito invernal, la hice hace tiempo y se trata de perder la fe en algo, como estar esperando algo con muchísimo amor y no verlo llegar, pero seguir ahí esperanzado, esperando ese momento. De eso se trata y como tiene un poquito que ver con ese sentimientos de la pandemia, la elegí para los coleccionistas que se sientan un poquito conectados”

La subasta está activa, aún se puede ofertar, no tiene fecha límite aún.

Los cambios durante la pandemia

Este año de confinamiento llevó a Krishna Valdez a reinventarse, a descubrir nuevos espacios, nuevas plataformas, y la llevó también al mundo de los NFT (los token no fungibles), mediante el cual vende arte.

Y consciente del daño que esta forma de intercambio digital hace al medio ambiente, decidió donar a la organización Bosque a Salvo la mitad de las ganancias de la obra The runaway, que puso a subasta en la plataforma Makersplace.

“A todos nos enseñó algo la pandemia, algo que estábamos haciendo mal en nuestra rutina, en nuestra vida y que debíamos cambiar, yo creo que el tiempo contigo mismo te enseña muchas cosas que necesitas evolucionar y que sólo tú las vas a entender”, asegura.

“Durante la pandemia yo seguí trabajando igual que siempre, pero tuve mucho tiempo para pensar en qué cosas quería mejorar, abrí mi tienda de cursos en línea, mi página web donde estoy vendiendo mis prints, empecé con el negocio de los NFT, me metí al mundo de las cripto monedas, hice una evolución que no me esperaba pero está padre porque una situación como esta puede dejar un sabor agridulce, pero nosotros decidimos qué recuerdos y momentos guardamos”.

Krishna Valdez Ramírez es una artista visual reconocida mundialmente por su trabajo en la fotografía, que describe como pictórico, oscuro y a la vez romántico, pues crea personajes y atmósferas que expresan una situación personal o del mundo que describe como metáforas en su obra.