La aclamada obra de Guillermo del Toro, Frankenstein, llega al cinematógrafo Marco Lugo

Este sábado 15 de noviembre se proyectará “Frankenstein”, en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, a las 18:00 horas.

Considerada uno de los mejores largometrajes de este 2025, esta obra marca el regreso del director Guillermo del Toro a su territorio más natural: la fábula gótica atravesada por el humanismo y la belleza del monstruo.

Esta película fue ganadora de una ovación de trece minutos en su estreno mundial durante la 82 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, fue escrita y dirigida por el mexicano Del Toro, el cual se basa en la novela homónima de Mary Shelley en 1818.

Con un elenco encabezado por Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura y Mia Goth en un papel central, esta reinterpretación del clásico trasciende el horror para internarse en un drama sobre la soledad, la creación y la responsabilidad moral.

La película presenta a Victor Frankenstein, obsesionado con vencer a la muerte, logrando dar vida a un ser construido con restos humanos. Sin embargo, el rechazo hacia su propia creación lo convierte en su peor enemigo. Lo que inicia como una hazaña científica se transforma en un viaje trágico sobre el abandono y el anhelo de reconocimiento.

Del Toro, fiel a su estilo, dota a la historia de una sensibilidad poética, donde lo grotesco y lo sublime se confunden y cada sombra encierra una pregunta sobre la naturaleza de la existencia.

Guillermo del Toro entrega aquí una de sus películas más personales: una elegía al monstruo interior, a los hijos del rechazo y a las criaturas que buscan amor en un mundo que solo les teme.

La cita es a las 18:00 horas con entrada libre, el cupo es limitado, se proyectará la versión original con subtítulos en español, las puertas del cinematógrafo ( en la Plazuela Machado, junto al Teatro Ángela Peralta) se abren 20 minutos previos al inicio de la película.