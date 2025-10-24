$!La actuación empieza en el silencio, una enseñanza de Luisa Huertas

Para actuar, lo primero es permitir que exista silencio, es entonces cuando se puede escuchar al otro y pensar. Cuando se piensa, hay entendimiento y comprensión de lo que dice. Es ahí que la respuesta sale.

Esa es una de las enseñanzas que la actriz, Luisa Huertas, dejó a los artistas locales que participaron en su taller intensivo ‘Tu palabra da voz a mi palabra’, realizado en Culiacán.

La tallerista estuvo desde el jueves 9 de octubre en la capital sinaloense, en la presentación de su película ‘No Nos Moverán’, que la galardonó con el Premio Ariel a Mejor Actriz.

Ahí, Luisa interpreta a Socorro, una abogada obsesionada con encontrar al responsable de la muerte de su hermano.

Una película filmada en blanco y negro, que retrata, en parte, las vivencias de la madre del director, Pierre Saint-Martin Castellanos, a raíz de la muerte de su hermano durante los movimientos sociales de 1968, con una reflexión, desde la memoria, sobre la justicia, la resistencia y el absurdo de la venganza.

Durante los tres días del taller, realizado del 10 al 12 de octubre, la artista utilizó diversos ejercicios para que los artistas pudieran comprender a qué se refería cuando les enseñó que la voz hablada es música, y que entre sus cualidades, tiene tonos, intensidades y ‘tempos’.

Para su clase empleó la obra musical Rhapsody in Blue, del autor neoyorquino, George Gershwin, de orígenes rusos y judios. La obra permitió a los talleristas escuchar, sentir sensaciones, imaginar, pensar, dejarse fluir o ir contracorriente.

En entrevista con Noroeste, Luisa Huertas habló sobre la denuncia social a través de las artes y el teatro.

“Creo que hay que utilizar una fórmula, el conocimiento de las cosas, pero elevar los problemas y la denuncia a la categoría de arte, evitando el panfleto, las obviedades, el lenguaje común, de las groserías”.

“Sino como en el taller, de una manera inteligente, sensible, que sea fuerte, sin caer en el insulto”, dijo.

La actriz dedicó su premio a los muertos y desaparecidos del País y a las madres buscadoras, que Sinaloa no es ajena a esa realidad, por el contrario, los últimos 13 meses, la violencia ha recrudecido.

A estas madres que buscan a sus hijos Luisa reconoció su trabajo.

“Las respeto, las amo, las acompaño y las saludo. Estamos pendientes, con la esperanza de que encuentren lo que están buscando”.

Luisa Huertas es directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, un centro de enseñanza especializado en la técnica vocal sana para hablar y cantar.

A este lugar hizo referencia la actriz, llamó a la descentralización de la cultura, para aquellos jóvenes que se van a la Ciudad de México, pensando que sólo allá pueden cumplir sus sueños.

“Al Ceuvoz van a la Ciudad de México a cargar el morral de semillas, pero hay que venirlo a vaciar, a sembrar a Sinaloa”.

“Sé que están pasando momentos difíciles, pero es admirable cómo se vive, cómo lo asumen y cómo están resistiendo”.

Sobre la escuela Ceuvoz, que dirige Luisa Huertas

Es un centro de enseñanza, especializado en el trabajo de la Técnica Vocal al servicio de la palabra. Se creó para que los que hablan directamente al público desde los escenarios, la televisión, el cine, la radio, las aulas, etc. puedan tener una emisión vocal que preserve la salud de su instrumento a lo largo de su carrera.

Se requiere adquirir una Técnica Vocal sana y aplicarla para lograr una comunicación efectiva, mediante la Expresión Verbal, que da elementos para conocer nuestro idioma que es identidad, con los que se adquiere riqueza y libertad en el discurso.