Música, canciones y películas de animación japonesa producidas por Studio Ghibli, dieron vida a uno de los espectáculos más exitosos presentados en Casa Haas durante la Temporada Primavera 2023.

Artistas del Centro Municipal de Artes protagonizaron el Concierto a la Ghibli inspirado en la música y caricaturas animadas de la famosa productora japonesa.

Sergio Castellanos creó y dirige el proyecto musical que nació en tiempos de pandemia.

“La idea nació en pandemia, me puse a ver las películas de la casa productora japonesa y me pareció buenísima la música y dije: ¡Porque no armar un concierto! y estuve planeando, organizándolo, buscando partituras, compré los derechos de algunas y fue como nació este año el proyecto”, expresó Sergio Castellanos en el que recayó la mayor parte del concierto al interpretar la música japonesa con su inseparable piano.

El concierto realizado en Casa Haas tuvo un lleno total pues los espectadores, en su mayoría jóvenes, llenaron las butacas y las sillas colocadas en la parte lateral.

Una luz tenue cayó sobre el escenario adornado con pequeños focos que emitían luz ambar y adornaban las cajas de madera y una banca en la que descansaba la botarga del gran Totoro – espíritu del bosque-, Kaonashi y varios espíritus del folclore japonés llamados Kodamas.

Las piezas clásicas del anime japonés fueron interpretadas por Sergio Castellanos al piano, por la violinista Adriana Arámburo, Orlando Idovro en el violonchelo y la intérprete lírica Marysol Calles, mientras en la pared fluía la proyección de las películas más exitosas de Studio Ghibli.

Durante el concierto el público disfrutó melodías de películas como “La princesa Mononoke”, “Mi vecino Totoro”, “El castillo ambulante”, “El viaje de Chihiro”, “Ponyo y el secreto de la sirenita”, “La colina de las amapolas, “Porco Rosso”, y “El castillo en el cielo”.

Al finalizar el espectáculo el público aplaudió y se acercó a los artistas para expresar sentimientos de emoción y agradecimiento.

Después de los aplausos Sergio Castellanos comentó que el concierto será presentado de nuevo el próximo 16 de junio a las 19:00 horas en Casa Haas y compartió que esta presentación fue “como un experimento” para medir la respuesta del público, pues la idea es hacer un concierto más grande con la intervención musical del Coro Ángela Peralta y el Coro Infantil del CMA.