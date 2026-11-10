Quizá el mayor desafío de nuestra relación con los cetáceos no sea comprender lo que intentan decirnos, sino encontrar una manera de expresarles algo de nosotros mismos.

Ariel Guzik lleva décadas explorando esa posibilidad a través de sus maravillosas máquinas e instrumentos, concebidos para propiciar encuentros entre formas de conciencia profundamente distintas.

De esa búsqueda nace su caligrafía cetácea: un lenguaje de símbolos, ideogramas y poemas caligráficos que pueden articular enunciados y convertirse también en partituras, donde el sonido, la forma, la vibración y la belleza se vuelven vehículos de expresión.

Me gusta imaginar que en el haikú japonés Guzik encuentra una afinidad con esa búsqueda. Su capacidad de condensar una experiencia en unas cuantas imágenes, de sugerir sin explicar, de permitir que el silencio también forme parte del mensaje.

Durante mucho tiempo hemos dedicado enormes esfuerzos científicos a descifrar los sistemas de comunicación de los cetáceos. Hemos aprendido a reconocer patrones, estructuras acústicas y comportamientos extraordinarios. Sin embargo, existe otra pregunta, acaso más profunda: ¿hemos intentado verdaderamente construir un lenguaje mediante el cual ellos puedan percibir algo de lo que nosotros somos, sentimos e imaginamos?

La propuesta de Guzik invierte la dirección habitual de esa búsqueda. En lugar de apropiarse del lenguaje del otro, propone crear expresiones propias que puedan ser percibidas desde su particular manera de experimentar el mundo.

No se trata necesariamente de transmitir información ni de obtener una respuesta que podamos traducir. Se trata de ofrecer una señal de reconocimiento, de hacer posible un encuentro sin imponer nuestra interpretación.

En la edición especial Océanos, de noviembre de 2026, la Revista de la Universidad de México publica sus Haikús marinos, pequeñas ventanas a ese universo donde la escucha, la imaginación y el encuentro se convierten en lenguaje.

Una forma bellísima de aproximarse al misterio de otras conciencias sin pretender resolverlo.

Quizá comunicarnos con una ballena no consista en aprender a hablar como ella, sino en imaginar algo que nunca antes le habíamos dicho.

Y encontrar, en esa mutua escucha, el principio de un lenguaje compartido.

---