La Banda Sinfónica de la UAS ofrece un entrañable concierto navideño

El Programa Miércoles de Concierto se vistió de gala para celebrar el cierre de la temporada número 28 con la actuación de la Banda Sinfónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa con un concierto navideño y su magnífica interpretación de canciones decembrinas que ofrecieron al público que tuvo la oportunidad de disfrutar de las melodías desde sus hogares.

La agrupación más grande que tiene la Universidad la cual dirige el maestro Emmanuel Contreras Mejía, presentó el concierto titulado Fantasía Navideña Sinfónica que tuvo como escenario el Teatro Universitario y que inició con el tema Jingle bells fantasy, para contagiar a todos del espíritu navideño y hacer vibrar con la música decembrina.

La Banda Sinfónica conformada por 43 talentosos músicos universitarios, es un referente cultural que trasciende generaciones, y en esta ocasión ofreció un maravilloso repertorio que también incluyó las canciones Christmas swing, White christmas, Christmas at the movies, y I saw mommy kissing Santa Claus; y por supuesto que no podían faltar A merry christmas, además de A most wonderful christmas.

El Coordinador General de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda, acompañado del director de Actividades Artísticas, Miguel Ángel Espinoza Castillo, envió sus deseos de paz y unión, y agradeció al público y a quienes participan del Programa Miércoles de Concierto.

“En estos tiempos de renovar los buenos deseos de esperanza de tener un futuro mejor, en la Universidad estamos trabajando para brindar condiciones para el desarrollo de la cultura como una herramienta importante para la construcción de una mejor sociedad. Felices fiestas y feliz Navidad para todos”, enfatizó.

Es así como la Universidad Autónoma de Sinaloa cumple con su misión de llevar el arte y la cultura a cada rincón del estado, y qué mejor que con una celebración musical que rinde homenaje a las familias que encuentran en la música un refugio de alegría y unión en estas fechas decembrinas.