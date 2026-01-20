La Banda Sinfónica Juvenil hace un ‘Homenaje a John Philip Sousa’

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado volvió al Ágora Rosario Castellanos, con el programa La Banda en el Ágora, esta vez con un repertorio dedicado al compositor estadounidense John Philip Sousa, bajo la dirección del maestro Diego Rojas.

El público se mantuvo atento y entusiasta durante toda la presentación, disfrutando de un programa integrado por algunas de las piezas más representativas del llamado también “Rey de las Marchas”.

A lo largo del concierto, el director Diego Rojas compartió breves comentarios sobre la vida militar de Sousa y el contexto en el que surgieron muchas de sus composiciones, aportando elementos históricos que enriquecieron la experiencia musical.

Uno de los momentos destacados ocurrió cuando el director solicitó un aplauso de pie para la intérprete del piccolo, reconociendo su participación dentro del programa.

El programa lo integraron las piezas The Beau ideal, El Capitán, The fairest of the fair, The high school cadets. The liberty bell, Nobles of the mystic shrine, Samper Fidelis, The stars and stripes forever y The Thunderer

El concierto cerró con “The Washington Post”, una de las melodías más reconocidas de John Philip Sousa, ampliamente asociada a la cultura musical estadounidense y popularizada en distintos ámbitos, incluido el deportivo.

Con este concierto, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado reafirma su vocación formativa y su compromiso por difundir la música de concierto en espacios abiertos y accesibles para todo público.