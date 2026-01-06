La Beatlemanía regresa al Teatro Ángela Peralta con el grupo Help!

Una noche inolvidable vivirán los mazatlecos con la presentación de Grupo Help! – Beatlemania... The Tribute, una de las agrupaciones más reconocidas por la calidad y fidelidad de sus interpretaciones de The Beatles, que llegará al Teatro Ángela Peralta este jueves 8 de enero.

Con un espectáculo que recrea la esencia musical y escénica del legendario cuarteto de Liverpool, Help! promete un recorrido por los temas que marcaron a generaciones y que siguen vigentes en la memoria colectiva. Su cuidada ejecución, el respeto por los arreglos originales y la conexión que logran con el público los han consolidado como un referente dentro de los proyectos tributo a The Beatles.

El concierto contará con dos funciones, a las 18:00 y 20:30 horas, ofreciendo al público la oportunidad de revivir la energía, la nostalgia y la emoción de canciones que transformaron la historia de la música popular. La experiencia visual y sonora, tal como se aprecia en sus presentaciones, convierte cada concierto en una auténtica celebración Beatle.

El Teatro Ángela Peralta será nuevamente el escenario ideal para este homenaje que invita a cantar, recordar y disfrutar en familia de un espectáculo pensado para todas las edades.

Los boletos

Los boletos tienen un costo de 700, 600, 500 y 400 pesos y están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Más informes en los teléfonos 669 82 4446 ext 103. Taquilla digital 669 120 00 20.