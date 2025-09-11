La Camerata en la Haas, una velada de grandes obras

El próximo sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas, la emblemática Casa Haas será escenario de un concierto inolvidable “La Camerata en la Haas”, un encuentro musical que promete deleitar a los amantes de la música clásica y contemporánea.
Con un boleto accesible de 200 pesos -disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta- el público podrá disfrutar de un programa cuidadosamente seleccionado que reúne a compositores de distintas épocas y a destacados intérpretes locales.
Una experiencia imperdible
El repertorio combina el barroco de Vivaldi y Albinoni con la fuerza contemporánea de Schmitt, la frescura del danzón de Márquez y el lirismo nórdico de Sibelius.
El concierto contará con la participación de músicos de gran trayectoria, quienes darán vida a estas obras con sensibilidad y virtuosismo.
“La Camerata en la Haas” se consolida como un espacio de encuentro con la música de cámara en uno de los recintos más íntimos y encantadores de Mazatlán. Una velada que invita a sumergirse en distintos universos sonoros y a celebrar la riqueza cultural que distingue a la ciudad.
Programa del concierto:
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concierto para fagot en mi menor (11’)
Solista: Mitzy Burgueño, fagot
Tomado Albinoni (1671-1751)
Concierto op. 9 no. 2 en re menor (14’)
Solista: Juan Carlos Chavarría, trombón
J. S. Bach (1685-1750)
Suite Orquestal No. 2 en si Menor
Matthias Schmitt (1958-)
Concierto para marimba y orquesta “One World” (11’)
Solista: Max Carreón, marimba
Arturo Márquez / arreglo Gil G. Vértiz
Danzón no. 5 “Portales de madrugada” (5’)
Solista: Israel Aragón, clarinete
Jean Sibelius (1865-1957)
Suite “Rakastava” op. 14 (16’)