La Camerata en la Haas, una velada de grandes obras

El próximo sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas, la emblemática Casa Haas será escenario de un concierto inolvidable “La Camerata en la Haas”, un encuentro musical que promete deleitar a los amantes de la música clásica y contemporánea.

Con un boleto accesible de 200 pesos -disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta- el público podrá disfrutar de un programa cuidadosamente seleccionado que reúne a compositores de distintas épocas y a destacados intérpretes locales.

Una experiencia imperdible

El repertorio combina el barroco de Vivaldi y Albinoni con la fuerza contemporánea de Schmitt, la frescura del danzón de Márquez y el lirismo nórdico de Sibelius.

El concierto contará con la participación de músicos de gran trayectoria, quienes darán vida a estas obras con sensibilidad y virtuosismo.

“La Camerata en la Haas” se consolida como un espacio de encuentro con la música de cámara en uno de los recintos más íntimos y encantadores de Mazatlán. Una velada que invita a sumergirse en distintos universos sonoros y a celebrar la riqueza cultural que distingue a la ciudad.

Programa del concierto:

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concierto para fagot en mi menor (11’)

Solista: Mitzy Burgueño, fagot

Tomado Albinoni (1671-1751)

Concierto op. 9 no. 2 en re menor (14’)

Solista: Juan Carlos Chavarría, trombón

J. S. Bach (1685-1750)

Suite Orquestal No. 2 en si Menor

Matthias Schmitt (1958-)

Concierto para marimba y orquesta “One World” (11’)

Solista: Max Carreón, marimba

Arturo Márquez / arreglo Gil G. Vértiz

Danzón no. 5 “Portales de madrugada” (5’)

Solista: Israel Aragón, clarinete

Jean Sibelius (1865-1957)

Suite “Rakastava” op. 14 (16’)