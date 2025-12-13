La Camerata Juvenil: Un diálogo joven que cruza siglos de música

La Camerata Juvenil del Centro Municipal de las Artes (CMA) realizó su primera presentación formal ante el público la noche del 12 de diciembre en el Museo de la Música, al ofrecer un íntimo recital de música de cámara.

Bajo la dirección formativa de la maestra Nina Farvarshchuk, este ensamble de jóvenes instrumentistas asumió el desafío de tocar sin director, enfocándose en la escucha mutua y la comunicación artística colectiva. La maestra Farvarshchuk destacó que el proyecto busca la autosuficiencia y creatividad de los estudiantes, preparándolos para futuras integraciones orquestales.

El programa de la velada fue un diálogo musical que cruzó siglos, desde el Barroco con piezas de Antonio Vivaldi y Arcangelo Corelli, hasta la música contemporánea.

El repertorio incluyó clásicos: Partes del Concierto para dos violines de Vivaldi y el Concierto Grosso Navideño de Corelli y obras modernas como: Palladio de Karl Jenkins, Green Sleeves, el arreglo de Nothing Else Matters de Metallica, y la enérgica clausura con Libertango de Astor Piazzolla.

Para la maestra Nina Farvarshchuk, el objetivo de este proyecto va más allá del escenario.

“Mi reto es enseñarles a ser autosuficientes y creativos, valorar cada frase musical y prepararlos para integrarse en el futuro a una sección orquestal o a una orquesta grande, afinándose con los demás y tocando unidos”.

Integrada por 11 talentosos estudiantes de violín, viola, violonchelo y piano, la Camerata Juvenil demostró madurez interpretativa y dominio técnico, logrando montar el recital completo en solo tres meses.

La presentación se consolidó como una prueba viva del florecimiento de la educación artística en Mazatlán.