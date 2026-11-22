Una noche de música sinfónica, jazz y expresividad artística disfrutaron cientos de melómanos durante el concierto “Rapsodia en Azul”, que ofreció la Camerata Mazatlán en el Teatro Ángela Peralta.

La presentación, incluida en la programación del Festival Cultural Mazatlán 2026 y producida por el Instituto Municipal de Cultura, tuvo como eje la obra de George Gershwin, compositor estadounidense cuya música fusionó elementos de la tradición clásica con los ritmos y la energía del jazz.

Bajo la dirección del maestro Sergio Freeman, la Camerata Mazatlán interpretó un programa que incluyó la Obertura del musical Girl Crazy, de Gershwin, así como la Sinfonía número 9, conocida como “Desde el Nuevo Mundo”, del compositor checo Antonín Dvořák.

Uno de los momentos centrales de la velada fue la participación del pianista José Miguel Rivera, quien asumió el papel de solista en la interpretación de “Rapsodia en Azul”, pieza en la que alternó pasajes de carácter lírico con momentos de intensidad rítmica y virtuosismo.

El piano encontró respuesta en las distintas secciones de la orquesta, entre cuerdas, alientos y percusiones, en una ejecución que permitió apreciar los contrastes sonoros de la composición y el diálogo entre la música clásica y el jazz.

La propuesta musical también estuvo acompañada por un concepto visual proyectado en una pantalla de gran formato al fondo del escenario. Las imágenes transitaron por paisajes abstractos y escenarios inspirados en los antiguos salones de jazz, con tonalidades cálidas y carmesí que complementaron la atmósfera del concierto.

Desde la zona de orquesta hasta los balcones del Teatro Ángela Peralta, los asistentes siguieron la presentación y, al concluir la velada, correspondieron con prolongados aplausos a los músicos, al solista y al director.

Con “Rapsodia en Azul”, la Camerata Mazatlán ofreció una nueva propuesta que acercó al público a dos grandes referentes del repertorio sinfónico y a la riqueza musical de sus composiciones.