La Casa del Maquío prepara su tradicional subasta de arte

Una noche alrededor del arte y con un propósito solidario propone la Casa del Maquío con la Casa subasta 2026, su principal evento de recaudación de fondos, que se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre, a las 17:30 horas, en el jardín de este espacio.

La jornada reunirá una selección de obras de arte moderno y contemporáneo, cuidadosamente curada por Irene Clouthier, y contará con la conducción de Memo Martínez.

Participa obra de artistas mexicanos como Jenny Walton, Juan Carlos Beltrán, Elina Chauvet, Brenda Castro, Bibi Zambrano, Pedro Friedeberg, Catherine Day, Luis Brito, Fernando Brito, Rufino Tamayo, Efraín Meléndrez, Alejandro Castañeda, David Alfaro Siqueiros, Fritzia Irizar, Paulina Castro, Irene Clouthier Carrillo, Demián Flores, Oscar García Castro, Miriam Molina Salces, Margarita Torres y Francisco Toledo, entre otros. Extranjeros como Leandro Erlich, Joan Belmar y Alison Rash.

Además se subastarán experiencias en Mérida Puerto Escondido Oaxaca y en Celestino Gasca, Sinaloa.

La propuesta busca convertir el encuentro con el arte en una oportunidad para apoyar las actividades de la Casa del Maquío, al tiempo que ofrece a los asistentes la posibilidad de participar en una subasta con piezas seleccionadas para la ocasión.

El evento podrá disfrutarse de manera presencial o virtual. El acceso presencial tiene un costo de 550 pesos, mientras que la modalidad virtual será de 400 pesos.

La organización invita a los interesados a consultar previamente el catálogo de obras y realizar su registro para participar en la subasta.

La cita será el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 17:30 horas, en el jardín de la Casa del Maquío.

Informes y registro

Los boletos y el registro pueden realizarse a través de los canales oficiales de la Casa del Maquío y vía WhatsApp al 667 417 3495. También está disponible la modalidad virtual para quienes deseen seguir la subasta a distancia.