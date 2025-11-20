La Cochinilla Teatro en el Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia

El octavo Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre de 2025 en seis países de América Latina, tendrá un cierre profundamente artístico y reflexivo con la presentación de “Teresa Urrea, del olvido y la memoria”.

La obra será actuada y dirigida por la sinaloense Lucía Zapién Osuna, directora de La Cochinilla Teatro.

La participación de la compañía mazatleca promete sumar una visión fresca y distinta a este importante encuentro internacional, enfocado en nuevas formas de generar conocimiento y narrar historias más allá del método científico tradicional.

Para la periodista independiente especializada en ciencia, Geraldine Castro, integrante del comité organizador del Foro, la propuesta escénica de Zapién, basada en una investigación extensa, “sumará una mirada fresca y fuera de lo común” al encuentro.

Señaló que la obra aborda una práctica de curación que en su momento fue tratada como amenaza por desafiar las narrativas oficiales y por reivindicar otras formas de habitar y entender el mundo.

“La obra nos habla de cómo mirar y aprender de otras historias, sin duda muy a tono con las búsquedas que tendremos desde el foro”, expresó. Castro, quien además impartirá un taller sobre medio ambiente e historias de no ficción, recalcó que el periodismo de ciencia requiere abrirse a otras disciplinas.

El foro reunirá durante tres días a periodistas de ciencia, salud, medio ambiente, periodismo de investigación y otras especialidades, que buscarán analizar y proponer maneras de integrar enfoques narrativos más amplios, críticos y sensibles a las realidades sociales.

Para la también miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y la Red de Periodistas del Mar, este espacio es clave para fortalecer la profesión.

“Se trata de compartir estrategias que beneficien nuestro lugar en la sociedad y convoque a pensar formas dignas y profesionales de realizar nuestro trabajo”.

Por su parte, Lucía Zapién, egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA, destacó que su participación en el Foro ya le ha dejado valiosos aprendizajes.

En días recientes, compartió, sostuvo reuniones con biólogos y especialistas en medio ambiente interesados en las artes escénicas, lo que ha impulsado nuevas ideas para crear obras que integren elementos documentales y temáticas de ciencia.

Sobre la obra que presentará en Ciudad de México, “Teresa Urrea, del olvido y la memoria”, aborda temas relacionados con la defensa del agua y el territorio.

“Como el foro aborda temas ambientales, la obra va muy acorde con los temas del encuentro”, dijo.

La puesta en escena, invitada por la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, se presentará en el histórico Colegio de San Ildefonso como cierre del foro.

Con la inclusión de La Cochinilla Teatro, el Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia reafirma su propósito de ampliar los horizontes del quehacer periodístico, reconociendo al arte como un aliado poderoso para contar historias que transformen y cuestionen el mundo que habitamos.