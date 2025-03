$!La cocina sinaloense se hace con amor y por gente buena, dicen Clark León y Daniel Soto

“Estoy emocionado, extasiado, estoy explotando en júbilo después de dos años de esperar, hoy por fin podemos ver el resultado de esa semana de grabación que tuvimos, tengo una sensación de sentimientos muy revuelta, y desbloqueando otros que no sabía que tenía, pero la verdad muy contento de compartir esto con mi familia, con la gente que me rodea, pero sobre todo con todo Sinaloa, hoy necesitamos que vean la calidad de personas que vivimos aquí, y mostrar realmente lo que somos, gente cálida, trabajadora, luchona, y con una propuesta de alimentos impresionante, personas que solo quieren lo mejor para su estado”, resaltó Soto.

El chef de El Caprichito, detalló que en esa semana que la producción lo siguió día y noche, él “desnudó” todo lo que él es como persona, chef, amigo, mentor, esposo, abriendo las puertas de par en par a esta producción, sorprendiéndose de la calidad de las personas que hay detrás de esta producción, quienes lograron que este proyecto fuera más sencillo.

“Yo agradezco que me permitan entrar a los hogares con este episodio, en el que les vamos a platicar un poquito acerca de lo que yo hago como profesionista, de la gente que me rodea, mostrando lo que realmente es y a lo que sabe Sinaloa, topándome con otros grandes chefs, que lo único que han hecho es apoyar, agradecido con Adrián López, con Isaac Aranguré, quienes creyeron en mí”, agregó.

A qué sabe Sinaloa, dijo, viene a quitar ese estigmatismo que en estos momentos lo rodea, dejando claro que en este estado hay gente luchona, preparada, personas que realmente están con la puerta abierta para recibirlos de la mejor manera, en un estado que tiene mucho para dar.

Aunque Daniel es originario de Tijuana, él se llama asimismo un sinaloense más, un culichi, pues Culiacán es una ciudad que representa para el una tierra de oportunidades, y donde él se sintió como pez en el agua, encontrándose con personas que lo recibieron bastante bien como profesionista, recibiendo siempre apoyo y cariño, y donde actualmente es mentor de nuevas generaciones que como él, buscan triunfar en la cocina.

Durante su capítulo, Daniel Soto lleva al espectador a rincones como El restaurante de Don León en Imala, su paso por la Menudería Álvarez, a disfrutar del Pan de Mujer La Bonita, también los llevó a conocer Las Ilusiones, un restaurante de borrego asado en Yevabito, y claro está, todo lo ofrece en el Restaurante El Caprichito, entre otros lugares.

“Sinaloa me sabe a gente chambeadora, me sabe a una pauta mal contada, me sabe a que nos deben de ver de una manera positiva, donde la gente de aquí son personas chambeadoras, echadas pa’ delante, un lugar que me sabe al cochito, a sushi, a mar, pero sobre todo sabe a El Caprichito”, subrayó el chef.