La Compañía Folclórica Sinaloense, que dirige la maestra y coreógrafa Olimpia Chávez Arce, está de fiesta y celebra 40 años de existencia, en los que han experimentado muchos logros y retos.

Reconocida por su destacada trayectoria dentro de la danza en Sinaloa, Olimpia Chávez forma parte de la generación de los fundadores de la Compañía Folclórica Sinaloense, que nació en 1983, celebrando ya cuatro décadas de existencia.

“Celebrar 40 años de existencia para mí significa mucho, es toda una vida, yo aquí inicié muy pequeña, y a lo largo de mi vida he pasado por diferentes etapas en la compañía, primero como bailarina, auxiliar, como maestra y ahora como directora, asumiendo este puesto desde el 2002 a la fecha, son 40 años en los que he tenido la oportunidad de disfrutar de todos los bailarines, y ex bailarines que ahora están conmigo, hemos hecho de todo”, señaló.