La Compañía Nacional de Teatro inaugurará Escena Mazatlán 2025 con ‘Y fuimos héroes’

El Festival de Teatro Escena Mazatlán 2025 dará inicio este viernes 19 de septiembre con la presentación de la Compañía Nacional de Teatro (INBAL) y su obra Y fuimos héroes. La función, programada para las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, promete ser una velada conmovedora y llena de significado.

El elenco cuenta con dos grandes figuras de la Compañía Nacional de Teatro: Óscar Narváez en el papel de Joe-Joe y Luis Rábago como Spider. Ambos actores de número, su presencia en Mazatlán es un lujo para la escena teatral local.

Talento de primer nivel detrás del telón

La obra es una creación de la dramaturga Maribel Carrasco, reconocida por su trabajo en teatro para niños y jóvenes, y ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2023. La dirección corre a cargo de Luis Rivera, un talentoso egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, quien ha desarrollado una destacada carrera en la dirección escénica, producción y giras nacionales e internacionales.

Una historia de amistad y valentía en la infancia

“Y fuimos héroes” nos sumerge en la historia de Spider, un chico inmenso y alegre que llega a un nuevo salón de clases, alterando el universo de Joe-Joe, el “más rudo” del lugar. Este encuentro da pie a una conmovedora misión: aprender a convivir, superar la soledad y encontrar su lugar en el mundo.

La obra explora, con una ternura única, la forma en que estos dos personajes, aparentemente opuestos, se unen para enfrentar los desafíos de la vida. Es un relato sobre el poder de la amistad, la fortaleza para cometer errores y la sabiduría que se esconde en la inocencia.

Con boletos a un precio accesible de 200 pesos, esta puesta en escena, considerada parte del Patrimonio Dramático Nacional es una cita imperdible para todo el público.