La creatividad de la niñez mazatleca llenará de color la Galería Ángela Peralta

La creatividad de la niñez mazatleca encontrará un espacio para expresarse en “Rutas de la Imaginación”, exposición colectiva organizada por el Centro Municipal de las Artes que reunirá obras realizadas por alumnas y alumnos de los Talleres Infantiles de pintura y escultura.

La muestra abrirá sus puertas el próximo 29 de mayo, a las 19:00 horas, en la Galería Ángela Peralta, ubicada al interior del Teatro Ángela Peralta, con entrada libre para todo público.

A través de colores, formas y distintas técnicas, las y los pequeños artistas compartirán una visión del mundo construida desde la imaginación, la sensibilidad y el entusiasmo que caracteriza a las nuevas generaciones creadoras.

La exposición integra trabajos desarrollados en los talleres impartidos por las maestras Yazmín González, Cecilia García y Diana de Jesús Verdugo, quienes han acompañado el proceso formativo de decenas de niñas y niños en disciplinas como pintura y escultura.

Cada pieza refleja no solo el aprendizaje técnico, sino también la libertad creativa con la que las infancias exploran emociones, paisajes, personajes y universos propios, convirtiendo la galería en un recorrido lleno de color y expresión artística.

“Rutas de la Imaginación” forma parte de la Temporada Primavera y de las actividades culturales impulsadas por Cultura Mazatlán para fomentar el acercamiento de la comunidad al arte desde edades tempranas.

La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de junio, invitando al público a descubrir el talento infantil y apoyar el desarrollo artístico de las nuevas generaciones mazatlecas.