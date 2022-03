La cultura gallega se expondrá en ‘1900 Grises’ este viernes

En la exposición habrá un cuadro especial que mide alrededor de 6 metros, en donde muestra una costumbre de Galicia llamada Rapa das bestas de Sabucedo, España.

“Galicia es muy sental, y hay cosas como festivales, y costumbres muy bonitas que se vienen haciendo desde el siglo 2, desde que estaban los romanos en Galicia, es una tradición que se vienen hacer desde hace siglos, habrá un cuadro de alrededor de 6 metros, hay un cuadro de unos caballos, eso es unas costumbre, un festival que se llama Rapa das bestas, en consiste en coger a todos los caballos salvajes de la zona, que es en Sabucedo, y los metemos en una especie de ruedo en forma de herradura, y salta la gente encima de los caballos para cortarles el pelo, para desparasitar a los animales, eso se hace desde el siglo 2”, comentó.

En junio pasado el artista participó en una exposición colectiva en el puerto.

“Hace unos meses estuve en una exposición colectiva, pero hoy será una en solitario y me estoy muriendo de nervios; aquí por falta de espacio mis obras las colgué donde estoy, en una galería de aquí, y me sorprende que han estrado jóvenes a verlas, y en España eso no veo, que los jóvenes se interesen, no había visto a jóvenes entrado así porque sí, a ver un cuadro de un expositor, en Mazatlán me he encontrado con gente muy amable, muy educada, y estoy muy contento, y sorprendido por la gente de Mazatlán que me están tratando genial”, comentó.