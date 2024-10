“Alguien dijo que la cultura es muy cara, pero es más cara no tenerla, y en estos tiempos sobre todo es muy necesaria para cultivar la paz”, dijo el vocalista del Quinteto Britania, durante el concierto Tributo a Los Beatles, en el Teatro Pablo de Villavicencio, este sábado por la noche, en la tercera jornada del Festival Cultural Sinaloa 2024, organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

La agrupación, reconocida por recrear el estilo y el nostálgico sabor del buen rock clásico, regresó a Culiacán con un concierto en que cantó el programa establecido, pero además cantó algunas piezas del programa dedicado a los Credence que se había anunciado inicialmente y que el público le estuvo exigiendo fuera del programa, al final.

El Quinteto Britania, fundado por los hermanos Díaz Landa en 1982, a raíz de una convocatoria lanzada en la Ciudad de México por Radio Éxitos y EMI Capitol para un concurso de interpretación de música de Los Beatles, es ya un viejo conocido en Sinaloa, donde ha tocado acompañado por la OSSLA, con programas dedicados a Los Beatles y a Queen, primordialmente.

La noche de este sábado deleitó a los asistentes, nostálgicos ansiosos de envolverse en la bandera del clásico rock de los 60, el que cambió toda una época y una visión del mundo, y cuya impronta persiste coreada por las nuevas generaciones con la misma frescura de hace sesenta años.Abrieron el programa con viejas canciones como All my loving, para seguir con Don’t let me down, Come Together, Back to USSR, Help Love me do, y Honey don’t.

Entre el entusiasmo creciente del público -que en gran cantidad acudió al llamado de lanzar al aire sus penas- cantaron la hermosa pieza Here comes the sun, seguida de Something, Lady Madonna, Got to get you into my life, Live and let die, Dizzy miss Lizzy, I saw here standing there.Y casi como para cerrar cantaron, además, la inefable Let it be, Imagine, Golden Slumbers y Get Back, para conceder una de Credence, la legendaria agrupación cuyas melodías (memorables en la voz de John Fogerty) cambiaron de última hora por las de Los Beatles: “Just about a year ago / I set out on the road...”, y la gente -muchos jóvenes- que ya estaba alborotada, palmeó, coreó y se meneó con el viejo ritmo sesentero que en este nuevo siglo pareciera eterno.

Y la noche siguió, con canción tras canción de uno y otro grupo, fuera de programa y a petición del público, verdadera y necesariamente entusiasmado.