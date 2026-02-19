La danza contemporánea converge desde Sinaloa hacia Latinoamérica

Con el impulso de tejer redes de creación, reflexión y diálogo, se lleva a cabo Epicentro, el Segundo Encuentro de Universidades y Escuelas Profesionales de Danza Contemporánea, un espacio organizado por Danza UNAM que reúne a instituciones formativas de México y Latinoamérica para reconocer las raíces de la danza y proyectar sus expansiones futuras.

Este encuentro es dirigido por Claudia Lavista, figura fundamental de la danza contemporánea en México, y se desarrolla en sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidando a la UNAM como un punto neurálgico —un verdadero epicentro— del pensamiento y la práctica dancística actual.

Bajo la pregunta “¿El impulso nace o se entrelaza?”, EPICENTRO propone un diálogo entre saberes, enfoques y trayectorias diversas, fomentando un ambiente de respeto, inclusión y seguridad, alineado con los estatutos universitarios y con principios claros de no violencia, respeto a la diversidad, equidad de género y convivencia ética.

Sinaloa presente en Epicentro

La presencia de Sinaloa tiene un papel destacado dentro de Epicentro a través de la participación de la coreógrafa Xitlali Piña, creadora sinaloense invitada a los Laboratorios de Investigación Creativa: Potencia creativa. Su intervención reafirma la fuerza de las miradas regionales dentro del mapa nacional e internacional de la danza contemporánea.

Xitlali Piña impartió el laboratorio “Cactáceas: crecer en silencio”, una provocación creativa que explora la resistencia, la adaptación y la poética del territorio desde el cuerpo en movimiento. Esta propuesta dialoga con los paisajes simbólicos del norte de México y posiciona a Sinaloa como un territorio fértil para la investigación corporal y artística contemporánea.

Los laboratorios contaron con una presentación abierta al público permitiendo compartir los procesos creativos generados durante el encuentro.

Epicentro reúne a universidades y escuelas profesionales de danza de distintos estados del país y de Latinoamérica, conformando una red amplia que incluye instituciones de Veracruz, Guanajuato, Colima, Sonora, Yucatán, Jalisco, Sinaloa —con la participación de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM)—, así como centros de Colombia, Cuba y Brasil.

La coordinación general del encuentro está a cargo de Catalina Navarrete, con un sólido equipo responsable de conceptualización, programación, logística, comunicación y registro audiovisual, lo que permite documentar y proyectar este esfuerzo colectivo más allá del momento presente.