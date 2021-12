$!La decoración navideña es para recibirnos con amor en nuestro hogar: Grisel Castaños

“Es una época para estar unidos, para recibir a los tuyos, pero sobre todo que al entrar en casa nos recibamos con amor al ver la decoración, el árbol, las luces; se ha vivido tanta incertidumbre que este año la gente se ha volcado buscando celebrar lo que no pudo el año pasado. Hoy la gente no la quiere dejar pasar”.

“Si para el 12 de diciembre no has decorado, difícilmente vestirás tu casa de Navidad. Pero, ¿qué está buscando la gente ahorita?, entre el pánico por la Pandemia y el poco espíritu navideño que hubo el año pasado la gente solo puso luces y decoró poco, pero este año el sentimiento por la Navidad retomó fuerza y están sacando todo lo que tenía, cuidando siempre la economía”.

Sobre el estilo de decoración navideña que prefiere el sinaloense, Grisel Castaños comenta que en su experiencia siempre serán los adornos en color rojo, dorado y blanco, y este año la tendencia es usar esferas gigantes de 30 centímetros, combinadas como de 20 centímetros con listones.

“Lo novedoso son las bolas más grandes, accesorios grandes, piezas grandes, lo que está haciendo es renovar con lo que se tiene y comprar cosas más de línea clásica”.

Destacó que las luces siempre estarán de moda, así como los letreros con nombres hasta de las mascotas en madera, y también algunos en luces led.

“El letrerito de madera no sale caro y luce mucho;, sigue el moño grande, que sustituyó al penacho en la punta del árbol, y usar extensiones de led porque duran más, son más seguras”.

Recomendó un aditamento que sirve para que el árbol gire en su propio eje, lo venden aparte, y es ideal para quien ya perdió las patas de su árbol de Navidad.

“Por muchos años no se le ponía nada atrás al árbol ‘porque no se veía’, ahora se le pone de todo, pero en menor cantidad para que no pese, y se ve bien padre”, destacó.

Sobre los árboles que se venden en las tiendas de membresía que ya traen la iluminación integrada, Castaño Montoya dijo que no los recomienda mucho, que sí son muy bonitos, pero no los recomienda porque duran 2 años, y en Culiacán no hay quién los repare.

Cuando se le preguntó cuál ha sido el árbol navideño más grande que ha decorado, ha sido el del hotel Lucerna, en Culiacán.

“Fue de 8 metros de altura; fue muy difícil pararlo porque no sabíamos cómo hacerlo, pero quedó impactante”.