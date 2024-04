2. Pasividad ante unas elecciones de estado. La prueba de fuego de una democracia son las elecciones libres bien custodiadas con la alta posibilidad de ganar la oposición. Al votar más del 65% las trampas se notarán más y sin duda las habrá, no van a reconocer si pierden, “aún no hemos visto lo peor de Andrés”, dice Guadalupe Acosta Naranjo que conoce bien al presidente, ya se plantó 6 meses en la Ave. Reforma. El IFE está bajo sospecha, el narco se involucró robando urnas, asesinando e intimidando candidatos sin ser castigado: el narco estado es una realidad. El ejército impide o favorece las dictaduras.

1. Al resistirse a la democracia pasiva o activamente. Ya sea por su apatía, no votando, vendiendo su voto, favoreciendo a la 4 T y por votar por candidatos sin posibilidades reales de ganar. Nunca antes los votos y no votos habían sido tan decisivos para mejorar o para empeorar al país, resulta muy difícil salir de las dictaduras, amarran todo para perpetuarse. ¡Cuenta mucho lo que tú hagas o no hagas!

“El problema, agrega Guadalupe, es que todo el mundo ve que hay una elección de estado y actuamos como si nada”, antes y después de las elecciones la ciudadanía tendrá que mostrar músculo, si crees que todo terminará el 3 de julio estás equivocado. No cederán.

3. Las elecciones son nuestras elecciones. Hay de dos sopas: o se empoderan los ciudadanos o empoderamos una persona, todos estamos hartos de los abusos presidenciales y de los partidos políticos actuales y del pasado. Ya no queremos más de lo mismo. La democracia es para los ciudadanos que se empoderan no sólo votando sino participando en el bien común haciendo buena política, Xóchitl es una ciudadana empresaria que no ha vivido de la política, para postularse requiere de los partidos con sus mañas, imposible hacerlo sola.

4. Tomarle la medida a la gente. A inicios del sexenio por el pretexto del huachicol dejaron de surtir gasolina a los estados más poblados que votaron en contra. Ahora la desafían de nuevo con robarle sus ahorros a todos, pero corrigieron y solo a los de 70 años. Pon tus barbas a remojar, con la nueva constitución de Claudia tu propiedad será una “concesión” que te otorga el estado, la libertad de culto será castigada “si afecta a otros”, ya adoctrinan a tus hijos con los libros de texto y seguirá la impunidad. Ya tuvimos 2 “Culiacanazos” y crece el terrorismo en el país. Apoyar al socialismo populista a pesar de sus evidentes fracasos aliados con los narcos, es contraproducente ¡Despierta!

5. Permitir que se ataque al poder judicial. Es el único que se opone a las iniciativas anticonstitucionales del presidente que mangonea al congreso. Si tú lo permites das espacio a que pronto abusen de ti aunque lo aplaudas. Los empresarios siguen muy calladitos por temor, nos recuerdan a los industriales que apoyaron a Hitler, acaban de expropiar una empresa francesa Air Liquide y vendrán más no lo dudes.

Lo mismo hizo Hugo Chávez acercándose a los empresarios y después les expropió sus negocios, la 4 T ha copiado una serie de recetas venezolanas y cubanas y regala apoyos económicos a esas dictaduras, pero no todos ven esa conexión a pesar de ser evidente. Muchos no leen ni siquiera los encabezados y si leen no lo creen, prefieren creer las mañaneras, pero la verdad no tiene color ni identidad: Es lo que Es, nos guste o no.

6. Más pobreza menos democracia. ¿Qué te dice tu bolsillo cuando te repiten que ha bajado la pobreza y aumentaron los salarios? ¿Te alcanza para comprar comida, medicinas, pagar la escuela, el auto, la ropa, tus créditos, la renta, salir? Al bolsillo no se le puede engañar, a la mente sí; la gente termina creyendo lo que quiere afectando su percepción. Lo lamentable es no querer aceptarla realidad negando o minimizando las evidencias, esto nos daña a todos porque tú cuentas mucho. La democracia está en función de la sensatez y estupidez de los votantes.

La democracia avanza con la prosperidad, crear pobres mantiene a la 4 T, “la mayoría de los países pobres vive bajo dictaduras, gran parte de los países ricos viven en la democracia”, florece si el ingreso per cápita es de 6 mil dlls., se tambalea cuando es de 4 mil y cae al bajar a mil dls., “las crisis económicas en países pobres y autoritarios preservan las dictaduras” (Democracy & Development, Univ. de Cambridge).

“En este sexenio la canasta básica rural y urbana aumentó en promedio 43.8% y la pobreza creció 33.6%”, al Coneval que lo muestra lo quieren desaparecer.

7. ¿Derechos humanos? Imposible progresar si no se le respetan, igual la libertad, la religión, la propiedad privada, el libre mercado, la salud y la educación, quitarles a unos para dárselo a otros comprando votos y endeudándose, desalentar la iniciativa y sin seguridad.

¿Quieres de veras esto o quieres seguir viviendo libre y prosperar? Tú decides.