La dictadura híbrida mexicana

México se consolida hacia una dictadura si 4 fuerzas no lo impiden ya: los contrapesos institucionales, la ciudadanía unida, una parte del ejército y los EEUU.

Juego de espías

Desde el 2018 observamos en México un fenómeno que se ha repetido en algunos países y que nunca nos imaginamos que nos llegase a suceder: adoptar por la vía democrática y abrazar por la simpatía, una nueva forma de dictadura disfrazada.

Desde entonces se ha ido instalando gradualmente una dictadura solapada para que el pueblo no la impida, siguiendo la experimentada receta del Foro de Sao Paulo. Una estrategia combinada con locales y con los espías venidos de Cuba, Venezuela y Rusia principalmente, instalados en la presidencia, en la educación, el INE, en la comunicación, etc.

Imposible que estas sesudas y bien aceitadas lista de estrategias, con un enorme soporte jurídico bien instrumentado y tantas, hayan salido de la “cabecita de algodón”, de los líderes porros del régimen.

Como lo señaló La Carpeta Púrpura en sus investigaciones, infectaron con virus los sistemas del INE que provocaron que una maestra conocida por sus corruptelas ganara el Edomex, que la mitad de la CdMx descontenta retrocediera en sus votos a favor de la 4t y la presidente ganara las elecciones “abrumadoramente”.

La dictadura híbrida

Esta dictadura combina el poder personal del caudillo, con un partido único, la manipulación mediática, la compra de los altos jerarcas del ejército y la asociación con el narco como brazo ejecutor para lavarse las manos. “Un solo partido controla el estado, otros pueden existir legalmente, competir en elecciones e incluso ocupar escaños legislativos, pero el verdadero poder político es del partido dominante. (Las dictaduras modernas, Guriev y Treisman, 25)

“La esencia de la dictadura de la manipulación es ocultar la autocracia dentro de instituciones formalmente democráticas. Los autoritarios modernos manipulan las elecciones, desactivan los controles y equilibrios, reescriben las constituciones y llenan los tribunales de personas leales”. O sea: “en lugar de reprimir con dureza, los nuevos dictadores manipulan la información... son dictadores de la manipulación” (Ibid. 41).

“La estabilidad de una dictadura depende de la coerción y la represión política, restringiendo el acceso a la información, vigilando a la oposición y empleando la violencia” (Ibíd. 14). Usan al narco para someter a la gente.

¿Y el ejército?

Acaban de aprobar que la Guardia Nacional imponga multas y encarcele en las carreteras. La violencia escaló a pesar de ellos. Nos preguntamos ¿Qué otras funciones tienen los rondines del ejército si no tienen órdenes de combatir a los narcos, la raíz de la violencia? Los crímenes y los robos de autos siguen muy altos. Para pensarse. Un extranjero al verlos por todos lados en ciertas ciudades pensaría que estamos en una dictadura militar.

La solución es que el ejército ayude con efectividad a que la justicia se aplique pareja como lo hace en otros países latinoamericanos. Un ex director de Información del Cisen dijo “Un Estado que no es legal ni aplica la ley ni el derecho, que es corrupto, etc., pierde legitimidad; la política se ve mermada y la corrupción afecta a la capacidad económica y esto degenera en crisis y descontento social”.

"Los ciudadanos solos ante el estado”

El problema es que el estado es el réferi, el jugador y el manager simultáneamente. Lo que lo hace apetitoso para los bribones que desean llenar sus bolsillos y sentirse importantes. Aún tenemos derechos, pero ¿Quién protege a la ciudadanía de la arbitrariedad del estado? Este es el gran problema.

Vemos la falta de respuesta de la CFE y de Hacienda ante las múltiples protestas por el inesperado aumento del recibo de la luz y muchos aspectos que claman urgencia y justicia.

Una indígena heroína civil

Nos llamó la atención el pasado viernes que una señora indígena viajó a la corte internacional de la Haya en Holanda para que atendiesen con urgencia la imposibilidad de vivir en la sierra de Guerrero por los narcos locales.

Vemos como esta dictadura se está quitando su máscara e irá apretando sus tenazas en el tiempo. Controlando ya los 3 poderes acaban de aprobar nuevas leyes electorales en fast track, quieren perpetuarse. El pastel es muy apetitoso y nadie lo vigila.

Ingenuidad

Los que creían que con su próximo voto iban a cambiar las cosas no han asimilado que México tiene una dictadura híbrida, distinta de la conocida. Que se sepa: no bastará solo salir a votar ni a defender el voto, aunque es necesario, es importante que busquemos cómo las autoridades cumplan lo que juraron prometer.

Los colaboracionistas.

También resulta indignante que muchos legisladores sabiendo que al aprobar ciertas leyes van en contra de sí mismos y de sus descendientes levanten su mano y callen a quien les dice la verdad ¿Acaso la patria vale un plato de lentejas?

La libertad y los derechos humanos “corren cada vez un mayor riesgo debido al pacto silencioso pero cada vez más evidente del régimen con el crimen organizado”. Es decir unos cuantos se organizaron para desorganizar a la multitud incrédula, ingenua, distraída y vendida por las dádivas. Otros ya empezaron a moverse para salvar sus vidas, su empleo, su ciudad y a sus familias.

Mientras las ranas son hervidas en el agua lentamente. Este sistema hace virulento lo peor de la gente: engendra más violencia, empeora la economía y la convivencia.

En la corte donde juzgan a narcos en N.Y. hay un letrero que resume todo: “Donde la ley termina, empieza la tiranía”.