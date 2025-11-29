La dirección empresarial en México ya cambió

Las políticas internas, el nulo crecimiento, la incertidumbre, el débil estado de derecho y los aranceles cambiaron los negocios.

Dar rumbo al negocio.

Toda buena dirección arranca de una planeación estratégica bien hecha a fin de aterrizar las estrategias con el mayor realismo posible. La esencia de la dirección es dar rumbo y llegar a puerto seguro. Un director prevé, da dirección y directrices.

El gran riesgo de la planeación es suponer en vez de calibrar, es invitar a externos para abrir los ojos y reducir los sesgos, es no dar por hecho lo que siempre se ha dado, es pronosticar en vez de adivinar y corregir cuando se equivoca. Nosotros preferimos la Dirección Estratégica por ser más flexible que los planes anuales que terminan en los estantes.

Consideraciones relevantes.

Ahora lo ideológico prevalece sobre lo económico, el control sobre la apertura, la represalia contra la crítica, los oídos sordos ante los reclamos sociales y el poder está en conflicto.

Las recientes marchas masivas en el país y el paro nacional de agricultores y transportistas evidencian un reclamo social y son un resorte que se tensa más y desatará su furia por no recibir respuestas, solo paliativos. El campo tiene hambre. La inseguridad complica la logística y encarece los precios que pagamos. Los empresarios tienen miedo. La gente restringe sus gastos y se ocupa de lo suyo en vez de buscar soluciones colectivas, el narco es el gran competidor que avasalla... y el gobierno no gobierna.

Ahora ya somos el primer gran comprador de EEUU, no solo su gran proveedor, el maíz de allá está en las supuestas tortillas mexicanas. Ellos ganan con el negocio de los granos y unos pocos de aquí, las políticas mexicanas los favorecen no a los agricultores. Lo mismo ocurre con los combustibles y el gas que mueve la electricidad. Y todo empezó décadas atrás al desmantelar Pemex y con la corrupción desde arriba... perdiendo soberanía.

El inicio del declive.

Desde 2018 a la fecha han sucedido gradualmente una serie de cambios que la gente que huía de Venezuela nos empezó a advertir lo que venía para México, pero los desestimamos por considerar que venían del régimen que había perdido el poder. Sin embargo, a la fecha muchos no llegan a comprender lo que ocurre aquí, donde lo geopolítico influye más de lo sospechado por los enemigos de nuestros socios comerciales.

En efecto, hay un tipo de cambios que la gente no los cree posibles porque en su momento escapan a su sentido común, rompen sus esquemas, sus creencias y su acostumbrada forma de vivir. Eso les pasó a los venezolanos; hasta que observamos en un mensaje de entonces, que una lista del Foro de Sao Paulo que se cumplía cabalmente aquí nos abrió los ojos.

¿Quiénes previeron lo que venía?

¿Quiénes se iban a imaginar las graves consecuencias del cambio de política de los abrazos en todo el país? ¿La creciente descomposición del gobierno y social? ¿Lo previeron los desarrolladores de vivienda, los que edificaron los centros comerciales, los distribuidores de autos, los hoteleros y los inversionistas, los empresarios nacionales y extranjeros en sus planes?

No lo parece. Creyeron que iban a ser situaciones circunstanciales que luego pasarían para volver a la normalidad, un concepto que ya no logra definirse porque lo normal ahora era lo impensable hace poco. Ahora la delincuencia cruzó de bando en quienes la contenían causando desorden.

Localmente.

Incluso después del secuestro del Mayo y lo gravemente ocurrido, por perdernos en los detalles, no advertimos las dimensiones de la inminente guerra que ha colapsado toda la región y parte del estado ya por 14 meses, y la forma como el gobierno con el ejército, no han querido detenerla dejando que las partes se desgasten a costa de un enorme terrorismo. A pesar de ser advertidos por los 2 “Culiacanazos” previos. La inercia pesa en las expectativas y en la planeación.

Si uno analiza lo ocurrido en los países socialistas de América encontrará coincidencias, Fidel Castro hábilmente supo influenciar a otros para su beneficio y sigue ocurriendo.

Internacionalmente.

A principios de noviembre del 2025 un grupo de CEO’s de empresas como Apple, General Motors, JP Morgan, Walmart y otros, se juntaron y denunciaron ante su gobierno que “estaban muy preocupados ante el colapso del estado de derecho y las violaciones de retroactividad en México”, como los recientes casos de Samsung y de Femsa. El “diablo” Fernández ante las quemas simultaneas de sus negocios en una serie de revueltas narcas “sorpresivas” en las fronteras hace como 5 años y ante los cobros de piso, decidió invertir en Europa con unas tiendas parecidas a los Oxxo.

Ser proactivos.

Es hora de que ante el gobierno seamos realistas y no ser ingenuos, desde el inicio dieron las señales de cómo iban a manejar el paro agrícola y del transporte. Como empresarios dejemos de pensar solo localmente y abrámonos al mundo aprovechando la conectividad y las tendencias. Va contra la inercia regional lo sabemos, pero las crisis abren puertas al principio insospechadas.

Singapur un diminuto país sin recursos hace 30 años enfocó sus estrategias conquistando mercados internacionales con liderazgo. Merece que hablemos de ello posteriormente.

Mientras toma providencias, sé más previsor, más cauto y creativo. Y aconséjate mejor. Los directores requieren “ser prudentes como serpientes”.