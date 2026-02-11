La edición 128 de la Máxima Fiesta del Puerto arranca con la coronación del Rey de la Alegría

La espera terminó, hoy arranca la edición 128 del Carnaval Internacional de Mazatlán con la coronación del músico Javier Osuna “El Chiras” como Rey de la Alegría.

Los seis días de fiesta que traerá Arriba La Tambora 2026 empezarán con el concierto de Edén Muñoz en Estadio Teodoro Mariscal, el cantante mochitense será el encargado de prender la celebración de la coronación de su colega “El Chiras”, quien regresa, la corona al regional mexicano después de varios años.

Javier, músico y cantante de Banda MS, recibirá su corona de manos de Anahí Esparza, Reina del Carnaval 2026, junto él, también serán coronados Guillermo Orrante como Príncipe Real, Víctor Joel García como Marqués y Romeo Rivera como Duque. Este cortejo real varonil será ataviado por el diseñador Pablo Navarrete, quien se estrena como encargado de dar vida a los trajes reales del Carnaval de Mazatlán.

Se espera una noche llena de sorpresas, al ser músico de Banda MS crecen los rumores de la posible participación al menos de los cantantes de la agrupación junto a Edén Muñoz, con quien tienen una muy buena relación, incluso muchos de los éxitos musicales de la banda que lidera Sergio Lizárraga son composiciones del ex líder de Calibre 50.

Su paso a la corona

“El Chiras” entregó un millón 316 mil votos económicos para ganarse la corona que hoy posará en su sien, y que lo llevarán a formar parte de la historia de Carnaval de Mazatlán como el candidato a Rey que más dinero aportó en lo que van de las 128 ediciones de la fiesta.

El hoy soberano ha dicho en varias entrevistas que el dinero lo obtuvo de varias rifas, eventos, cabalgatas, desayunos y jornadas que se extendieron de día y de noche formaron parte de una estrategia que, aseguró, requirió disciplina, organización y cercanía con la gente.