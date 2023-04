“El libro tiene una variedad de tonos, de tintas, y tiene también estás pequeñas cosas que nos sirven de estandartes. En ese sentido quiero preguntarte ¿cuál fue tú experiencia al recabar estas historias y cómo es el recordar lo ya vivido?”, le preguntó al expositor.

“Gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí, yo estudié periodismo, y los dos géneros que me gustan mucho son la crónica y la entrevista. Elegí el periodismo como una forma de vida, pero tengo 40 años combinando la literatura y el periodismo y este libro tiene mucho de eso. Fueron trabajos que realice para publicar en su momento en periódicos, nacionales, que en su momento era lo que me daba para vivir, para comer. Este libro es mío, pero al final no, porque son de personas que entreviste”, comentó.

Cuéllar, ganador del Premio de Poesía Clemencia Isaura, en la edición 88 de los Juegos Florales del Carnaval Internacional Mazatlán 2022, dijo que quiso plasmar cosas que tal vez quedaron en el tintero, esas cosas que a veces se guardan o no alcanzan a salir.

El libro contiene entrevistas con personajes de la cultura, predominantemente escritores, entre ellos, Sergio Pitol, Sergio Ramírez, Carlos Prieto, José Eugenio Sánchez, Carlos Velázquez, Juan Gelman, entre otros.

“El ciclo de vida de un medio o una noticia es menos de un día, pero en ese momento eran momentos de lo que era la noticia, era el vivir, vivir, y esas entrevistas ahora que ya las veo, y me transmiten distintas sensaciones”,.

“La mayoría (entrevistas) se publicaron en medios, aunque no todas; y son distintas sensaciones, ya que una parte de estas entrevistas se hicieron cuando estaba muy fuerte la violencia, en los años del 2009-2011, un momento en el que el País pasaba por un estado muy complicado. Y eran una serie de sensaciones que pasaban por mi cabeza, cuando armé este trabajo”.

El escritor consideró que la entrevista es como una fotografía del momento.

“La entrevista es como la fotografía del momento y ese momento se queda como la fotografía de antes, se queda en el tiempo”, dijo.

“La ventaja del libro es que son autores que como si estuvieran conversando con ellos, y no conmigo, sino con el lector “, aseguró.

El autor comenta que tal vez sus preguntas son muy aburridas, pero la respuestas que dan sus entrevistas son muy divertidas, con lenguaje muy ágil y llenas de historias.

En la etapa de preguntas y respuestas el escritor comentó que la entrevista que más gozó fue la de José Ángel Leyva y la que le hubiera gustado plasmar, pero que sólo se quedó en una charla fue la de José Emilio Pacheco.