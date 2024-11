La escritora Karina Castillo invita a reflexionar sobre la sociedad en ‘Alma Fría’

Óscar Mondragón es el personaje principal. Abogado de profesión, cocainómano, sátiro, criminal, corrupto, misógino, machista, mal padre y aberrante esposo son los adjetivos que lo califican.

Pero cuando conoce a Vanessa, una bailarina exótica, pone al descubierto las inseguridades de nuestro protagonista que confunde el poder con sostener una pistola.

“Es un libro que trata de un abogado que es vicioso, tiene mucho poder, trabaja para un narcotraficante, que en el transcurso de la historia resulta ser su medio hermano, pero aquí la trama se concreta en que se enamora en un transexual”, comentó Castillo.

“Este abogado presenta una Alma Fría, que enfrenta diversas circunstancias y que también a lo largo de la historia uno de sus familiares sufre las consecuencias; todos los personajes son ficticios, quise crear una historia a partir de una realidad que estamos viviendo, es ficticia, no se concentra en ninguna persona en particular, toca puntos muy fuerte, pero creo que son temas que estamos viviendo y a pesar de que lo estamos viviendo, no quisiera decirlo, pero creo que nos estamos acostumbrando a vivir así, por eso ‘Alma fría’ surge cómo una denuncia, como una forma de transmitir lo que estamos viviendo”, comentó.

La primera novela de la escritora dijo que es muy reveladora, ya que maneja diversos escenarios en Sinaloa y Sonora, además del tema de la violencia que está envolviendo a los jóvenes.

“Este es mi primera novela, es mi cuarto libro, mi primera novela, una novela criminal, novela negra, ya estamos escribiendo la segunda parte, porque tiene una segunda parte”, comentó.

“No hay guiones para el diálogo, hay cambios de voces, son 180 páginas en la historia, lo que nunca imagine a ver construido”, dijo.

A la escritora la acompañaron las también escritoras Laura Medina y Melly Peraza, quienes coincidieron que Castillo las sorprendió al escribir sobre este género, y que nunca pensaron que se atrevería.

“El personaje de la novela es la voz de un hombre, pero de un hombre malo; vivimos inmersos es la violencia, no es acostumbrarnos a ella y mucho menos aplaudirla, sin embargo, vemos con sorpresas que las nuevas generaciones hacen una apología de ello en modas, en música, en redes sociales, qué es lo que estamos viviendo”, dijo Medina.

“El narcotráfico como tema en la literatura se ha extendido aunque no llega ni novela policiaca, ni novela negra, y eso no indica que validemos el fenómeno o lo legítimos, no es que se quiera promover, más bien lo siente cómo un relato de lo que nos acontece, un ejercicio de lo que vivimos y repudiamos, es una mirada analítica de parte de la escritora”, comentó Medina.

A su vez, Peraza comentó que no hubiera pensado que Karina Castillo pudiera escribir algo sucio e inhumado.

“Cuando Karina llegó al taller que coordinó aquí en el Museo, y me dijo maestra estoy escribiendo esta novela, cuando leí el primer capítulo me dije ‘esta mujer se va a atrever a escribir de narcotraficantes, y de drogadictos, cómo le va hacer’, a mi se me hace muy difícil manejar ese ambiente que no conozco, ni ella conoce obviamente, pero creo que ha leído bastantes para poder haber escrito esta novela, y lo primero que dice es ‘todo lo que nos proponemos los escritores escribir lo tenemos que lograr, queremos o no si nos metemos ya nos metimos y avanzar’, creo que la narrativa nos ha llevado muy lejos”, comentó Peraza.

“Karina Castillo se ha atrevido a revelar lo sucio, lo inhumano y lo negro en esta novela, una historia repleta de monacidad y podredumbre humana, con la cual el lector se hará ciertos cuestionamientos; los personajes pareciera que tiene una prisa por morirse, narra un ambiente confrontativo, lo peligroso para los personajes que mueve Karina en esta historia deja de ser peligroso, para ellos no existe el peligro realmente, ellos provocan el peligro, para ellos matar, es como quitarse un insecto del hombro”, dijo.

La escritora

Karina Castillo es una escritora versátil, camina sobre la poesía, cuento, ensayo, microficciones y enseñanza pedagógica. Ha tomado talleres con escritores como Felipe Garrido, Élmer Mendoza, Mónica Lavín, Eduardo Antonio Parra, César López Cuadras, Enrique Serna, Guillermo Arriaga, Liliana Blum y David Toscana, entre otros.