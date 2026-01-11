La escritora Lucrecia Baez dona un libro a la Biblioteca Rosa María Peraza

La escritora Lucrecia Baez Barraza, originaria del municipio de Badiraguato, obsequió un ejemplar de su libro de cuentos y narraciones “Una rancherita de ojos grandes” a la Colección Sinaloa de la Biblioteca Pública Municipal “Rosa María Peraza”.

A nombre de la institución, Martha Rodríguez, responsable de la unidad, recibió la obra en donación.

Lucrecia Baez estudió Química en la Ciudad de México, a su retiro se fue a vivir a la Ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato, donde -acuciada por su pasión por escribir, participó en talleres de creación literaria.

Abierto el camino de la inspiración y con un gran bagaje de recuerdos y memorias, de historias de la vida en las montañas, en la ciudad, escribió este libro que en sus 265 páginas contiene títulos como Las tres mujeres, La mancha, Felicia, La maldición, Herencia, Camposanto, La metáfora de lespejo, La tempestad, la última melodía, entre otras, que hablan del amor y el desamor, humor y tristeza, misterio y sobrenatural.

La autora dedicó el libro a Culiacán, “esperando que pronto termine de supurar su herida abierta”.

La obra puede ser leída en la Biblioteca “Rosa María Peraza” que se encuentra al interior del Centro Cívico Constitución, en horario de 8:00 a 19:00 horas.