La Escuela Superior de Artes José Limón celebrará su Festival de Fin de Cursos

Con una programación que reúne muestras de música, danza, teatro y artes visuales, la Escuela Superior de Artes José Limón celebrará el cierre del ciclo escolar 2025-2026 con su tradicional Festival de Fin de Cursos, en el que alumnos compartirán con el público los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del año.
Las actividades se desarrollarán del 4 de junio al 7 de julio en diversos espacios culturales de la ciudad, entre ellos el Teatro Socorro Astol, el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, la Sala de Usos Múltiples de la Escuela Superior de Artes José Limón, la Galería de Arte Álvaro Blancarte y el Teatro Pablo de Villavicencio.
El festival dará inicio el 4 de junio a las 17:00 horas con la presentación de Música Orff y Expresión Corporal del Programa de Arte y Capacidades Diferentes, a cargo de las maestras Marlén Bastidas y Ana Cecilia González, en el Teatro Socorro Astol.
La programación continuará el 9 de junio a las 17:00 horas con la muestra del Taller de Teatro Juvenil, impartido por el maestro David Zatarain. Un día después, el 10 de junio, también a las 17:00 horas, se llevará a cabo la presentación de los talleres de Guitarra Popular, Teclado y Coro Infantil, Juvenil y Adulto, coordinados por los maestros Orlando López, Cuauhtémoc Rubio y Mario Velarde.
El 11 de junio a las 18:00 horas se presentará el Taller de Danza Folclórica Juvenil, dirigido por el maestro Gabriel Uriarte, mientras que el 12 de junio a las 17:00 horas tendrá lugar la muestra del Taller de Teatro Juvenil y Adultos, también bajo la dirección de David Zatarain.
Para el 13 de junio está programada a las 12:00 horas la presentación del Taller de Teatro Infantil “B” y del Coro Juvenil y Adultos, coordinados por Marcela Beltrán y Yuri Salazar, respectivamente.
Las actividades continuarán el 15 de junio a las 17:00 horas con las muestras de Danza Contemporánea Infantil, Jazz Contemporáneo y Danza Contemporánea Escénica Juvenil, dirigidas por Ana Celia González, Liliana Esper y Mario Edén Cázares. El 16 de junio a las 17:00 horas se realizará la presentación del Taller de Teatro Infantil, impartido por David Zatarain, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
El 17 de junio a las 17:00 horas se llevará a cabo la exhibición del Taller de Artes Plásticas Infantil, coordinado por las maestras Rosalí Sánchez y Vanessa Álvarez, en la Sala de Usos Múltiples de la Escuela Superior de Artes José Limón.
Por su parte, los días 19 y 20 de junio, ambos a las 18:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, se presentarán el Taller de Danza Folclórica Infantil y Juvenil y la Compañía Folclórica Sinaloense, bajo la dirección de la maestra Olimpia Chávez.
La programación continuará el 27 de junio a las 12:00 horas con la Presentación Colectiva e Individual del Taller de Guitarra Popular Infantil, Juvenil y Adulto, coordinado por el maestro Orlando López, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
Posteriormente, el 30 de junio a las 17:00 horas, la maestra Rocío Arrieta presentará la muestra del Taller del Teatro Físico Juvenil y Adultos, también en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
El 3 de julio a las 17:00 horas se inaugurará en la Galería de Arte Álvaro Blancarte la exposición del Taller de Artes Plásticas y Visuales Juvenil y Adultos, coordinado por Rosa Amelia Castro, Cynthia Ríos, Lenin Márquez, Marcelo Valle, Gonzalo Cárdenas, Fidel Eduardo López y Luis Landeros.
Finalmente, el 7 de julio a las 18:00 horas, el Teatro Pablo de Villavicencio albergará la presentación del Programa Integral de Ballet Infantil, dirigido por Claudia Ruiz, Berenice Padilla, Edylin Zatarain y Mario Edén Cázares, con lo que concluirán las actividades del Festival de Fin de Cursos.