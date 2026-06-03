La Escuela Superior de Artes José Limón celebrará su Festival de Fin de Cursos

Con una programación que reúne muestras de música, danza, teatro y artes visuales, la Escuela Superior de Artes José Limón celebrará el cierre del ciclo escolar 2025-2026 con su tradicional Festival de Fin de Cursos, en el que alumnos compartirán con el público los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del año.

Las actividades se desarrollarán del 4 de junio al 7 de julio en diversos espacios culturales de la ciudad, entre ellos el Teatro Socorro Astol, el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, la Sala de Usos Múltiples de la Escuela Superior de Artes José Limón, la Galería de Arte Álvaro Blancarte y el Teatro Pablo de Villavicencio.

El festival dará inicio el 4 de junio a las 17:00 horas con la presentación de Música Orff y Expresión Corporal del Programa de Arte y Capacidades Diferentes, a cargo de las maestras Marlén Bastidas y Ana Cecilia González, en el Teatro Socorro Astol.

La programación continuará el 9 de junio a las 17:00 horas con la muestra del Taller de Teatro Juvenil, impartido por el maestro David Zatarain. Un día después, el 10 de junio, también a las 17:00 horas, se llevará a cabo la presentación de los talleres de Guitarra Popular, Teclado y Coro Infantil, Juvenil y Adulto, coordinados por los maestros Orlando López, Cuauhtémoc Rubio y Mario Velarde.

El 11 de junio a las 18:00 horas se presentará el Taller de Danza Folclórica Juvenil, dirigido por el maestro Gabriel Uriarte, mientras que el 12 de junio a las 17:00 horas tendrá lugar la muestra del Taller de Teatro Juvenil y Adultos, también bajo la dirección de David Zatarain.