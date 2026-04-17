La esperanza será la pieza central de la Temporada 2026 de la SAS

“Y en la situación que hemos vivido los sinaloenses en los últimos, pues ya algunos meses más de un año, creemos que esto es la pieza clave, eslabón que nos va a ayudar y desde donde nosotros queremos contribuir en la SAS a Culiacán y a Sinaloa”.

“Algo que comparten estos cuatro eventos que van a disfrutar los Sinaloenses en el teatro es la esperanza. Una de las cosas que nosotros queríamos permear dentro de la SAS que las piezas estuvieran acompañados por sí las distintas emociones humanas que tenemos, pero también que cerráramos y que nos vayamos del teatro, pero preguntándonos, haciéndonos preguntas importantes que eso es lo que nos otorgan las artes, pero también con un aliento”, expresó.

Para la SAS es importante contribuir al panorama sinaloense por medio de la cultura, es por ello que la selección de los eventos constituyó un trabajo de entre 12 y 13 meses indicó la directora Miriam Gastélum Aispuro.

La temporada de la Sociedad Artística Sinaloense (SAS) 2026 presentó cuatro eventos para la cartelera cultural sinaloense que se llevarán a cabo entre el 18 de abril y el 17 de julio en el teatro Pablo Villavicencio, en Culiacán.

“Siete veces adiós” dará inicio a la temporada con un musical hecho con el corazón roto, este 18 de abril, con poco más de cuatro años en cartelera mexicana dará doble función a las 13:00 horas y la segunda a las 17:00 horas. El elenco que constituye la puesta en escena destaca a Macarena García, Diego Klein y Rubén Branco.

El viernes 8 y sábado 9 de mayo el concierto “Gospel Factory: Ecos a través del tiempo”, en punto de las 18:00 horas inundará el teatro Pablo de Villavicencio con sus raíces del jazz y clásicos como “Amazing Grace”, “Oh Happy Day” y “Crazy”.

El pianista español, Jorge Bedoya estará en el repertorio cultural con su concierto “La manos” cuyas piezas son de su autoría y acompaña sus presentaciones con anécdotas, curiosidad y chistes en relación a su creación. Este espectacular concierto será el lunes 1 y martes 2 de junio a las 18:00 horas.

Para culminar la temporada la danza contemporánea con la coreografía “Delay” se hará presente el jueves 16 y viernes 17 de julio a las 18:00 horas. Aquí el coreógrafo Francuisco Córdova y la compañía mexicana Physical Momentum ofrecen una experiencia con lunas monumentales acompañado de acrobacias y movimientos fluidos.

La directora del SAS explicó que la selección de eventos no fue casualidad y que el eje principal es la esperanza pero esto se logró a partir de una investigación a profundidad de los sinaloenses a nivel cultural.

“Pero hicimos un análisis casi que antropológico de los últimos 10 años de las SAS. al lado del equipo y decir en los últimos 10 años, que hemos producido, qué hemos presentado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, eso por un lado”, detalló.

“Porque es muy sólido la experiencia y las cosas que hemos hecho al interior en la SAS y por otro lado, sobre público, que es lo que ha funcionado, qué es lo que les ha gustado, qué es lo que es lo que no ha gustado tanto y del lado de nuestro consejo artístico, analizar qué está sucediendo en el mundo y hacer este trabajo antropológico”, comentó.

Miriam Gastélum compartió que es un reto para Culiacán estar en el foco internacional por el contexto de violencia el construir un programa de cartelera artístico, es por ello que la directora del SAS califica un éxito que estas propuestas artísticas se integren a la temporada.

“Es una realidad que si es un reto siendo Culiacán estando en el foco a nivel internacional ahorita por lo que ya todos sabemos y conocemos y ha sido un reto y el reto ha sido más a la hora de la programación y a la hora ya de tener la cartelera, la cartelera lista, pero por eso para nosotros es sumamente importante que estemos logrando que venga siete veces adiós, que vengan dos compañías internacionales de España, porque eso nos ayuda a correr la voz y a saber que Culiacán es un lugar seguro y es un lugar donde el teatro se llena y es un lugar donde la cultura y las artes suceden”, añadió.

El contribuir a la promoción de la cultura en Sinaloa no solo parte del SAS sino que está cartelera utiliza los esfuerzos del Instituto Sinaloense de Cultura, Fundación Coppel y LG Electronics.

Para más información y compra de boletos se puede visitar el sitio web sas.org.mx o comunicarse al WhatsApp 661 101 5760.