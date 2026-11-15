La fantasía sigue siendo vista como literatura menor en México: Verónica Murguía

CULIACÁN._ En México, la fantasía todavía carga con el prejuicio de ser una literatura para niños, una percepción que ha contribuido a restarle reconocimiento y que, para la escritora Verónica Murguía, refleja una resistencia más profunda hacia la imaginación.

Al hablar sobre el ensayo de Ursula K. Le Guin acerca del miedo de los estadounidenses a los dragones, Murguía planteó que en México esa desconfianza adquiere otra forma: no solo existe temor a lo fantástico, sino que se le considera algo propio de la infancia, como si imaginar perteneciera a una etapa que debe dejarse atrás.

“Somos un país muy resistente a la fantasía. O sea, los americanos tienen miedo a los dragones por las razones que ella cuenta ahí, ¿no? Pero en México, además, se considera la fantasía una especie de tara infantil, lo cual nos ha metido en unos problemas verdaderamente horribles, porque se cultiva la falta de imaginación”, expresó.

La autora consideró que esa manera de mirar el género tiene raíces históricas y la relacionó con la tradición católica, en la que, desde su perspectiva, existió una desconfianza hacia la imaginación y ciertas formas de lectura.

Como contraste, mencionó la tradición literaria inglesa, donde la fantasía tiene una presencia importante y convive con obras reconocidas de la literatura.

Recordó que nadie pone en duda el valor de Shakespeare por incluir brujas en “Macbeth”, así como tampoco tendría que considerarse menor una obra por recurrir a dragones, criaturas o mundos imaginarios.

Para Murguía, ese prejuicio también se manifiesta en los espacios de reconocimiento literario en México. Dijo que le gustaría ver a una obra de fantasía infantil competir en igualdad de condiciones con la poesía por el Premio Xavier Villaurrutia, posibilidad que considera inexistente actualmente.

“Me gustaría ver que pasara, que el Villaurrutia tuviera a un escritor de literatura fantástica infantil compitiendo como un poeta. No existe esa posibilidad. No existe”, señaló.

La escritora sostuvo que acercar a más personas a este género requiere, antes que nada, fomentar la lectura.

“Más lectura”, respondió al preguntarle qué haría falta para que el público se interesara por la fantasía.

Para quienes quieran acercarse por primera vez a la fantasía, Murguía recomendó comenzar con “Harry Potter”, una saga que, aunque leyó cuando tenía 37 años, le permitió descubrir una experiencia de lectura que no había tenido durante su infancia.

“Harry Potter. Sí, a mí me gusta mucho Harry Potter. Sería para empezar”, dijo.

Contó que llegó a la obra por recomendación de unos niños que conoció en Estados Unidos. En ese momento trabajaba como escritora de literatura infantil y decidió leer el libro; a la mitad de la historia, recordó, tuvo la impresión de que estaba frente a algo que transformaría ese ámbito literario.

“Me planteó un panorama de gozo y disfrute que yo no había tenido antes”, expresó.