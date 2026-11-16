$!La feria del libro Los Mochis arranca su edición 25 con más de 130 actividades gratuitas

La Feria del Libro Los Mochis inició este domingo su edición número 25, conmemora un cuarto de siglo de historia. El evento ofrece más de 130 actividades gratuitas durante ocho días en la Biblioteca Morelos y la Escuela Vocacional de Artes, atrayendo a familias y escritores.

Con un recinto lleno de asistentes, el encuentro literario quedó formalmente inaugurado la noche del 15 de noviembre. La feria se mantendrá activa hasta el 22 de noviembre, consolidándose como el principal punto de reunión para la literatura en el norte de Sinaloa.

Durante 25 años, la Feria del Libro Los Mochis ha sido un espacio fundamental para la promoción cultural en la región. Ha sido calificada como un “islote literario” y una “feria perdurable”, otorgando identidad y prestigio a la ciudad a través del fomento a la lectura y el encuentro entre autores y público.

La ceremonia inaugural fue encabezada por Sandra Guadalupe Ángulo Cázares, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien acudió en representación de la gobernadora. También estuvo presente Marisa Menéndez de Llano Chávez, presidenta del Sistema DIF Ahome, en representación del alcalde.