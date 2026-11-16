$!La feria del libro Los Mochis arranca su edición 25 con más de 130 actividades gratuitas

La Feria del Libro Los Mochis inició este domingo su edición número 25, conmemora un cuarto de siglo de historia. El evento ofrece más de 130 actividades gratuitas durante ocho días en la Biblioteca Morelos y la Escuela Vocacional de Artes, atrayendo a familias y escritores.
Con un recinto lleno de asistentes, el encuentro literario quedó formalmente inaugurado la noche del 15 de noviembre. La feria se mantendrá activa hasta el 22 de noviembre, consolidándose como el principal punto de reunión para la literatura en el norte de Sinaloa.
Durante 25 años, la Feria del Libro Los Mochis ha sido un espacio fundamental para la promoción cultural en la región. Ha sido calificada como un “islote literario” y una “feria perdurable”, otorgando identidad y prestigio a la ciudad a través del fomento a la lectura y el encuentro entre autores y público.
La ceremonia inaugural fue encabezada por Sandra Guadalupe Ángulo Cázares, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien acudió en representación de la gobernadora. También estuvo presente Marisa Menéndez de Llano Chávez, presidenta del Sistema DIF Ahome, en representación del alcalde.
El coordinador general de la feria, Alfonso Orejel Soria, destacó la importancia de acercar los libros a las infancias y juventudes. “Los libros nos humanizan. Nos ayudan a ser más racionales, menos fieras, menos salvajes”, afirmó durante su intervención, resaltando el valor de la lectura.
Marisa Menéndez de Llano Chávez señaló la asistencia de jóvenes y familias desde el primer día. La presidenta del DIF Ahome invitó a mantener el impulso a la lectura y reconoció el respaldo de las instituciones que hacen posible la feria.
Por su parte, Sandra Guadalupe Ángulo Cázares subrayó que promover la lectura forma ciudadanos con pensamiento crítico e imaginación. “La cultura tiene el poder de unirnos, de transformar nuestra manera de pensar y de construir una mejor sociedad”, expresó la funcionaria, haciendo un llamado a aprovechar la cartelera.
La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas vinculó la lectura con la formación de nuevas generaciones y con la necesidad de contar con espacios para el encuentro ciudadano. “Fomentar la lectura es mucho más que promover un hábito, es formar niñas y niños con imaginación, jóvenes con pensamiento crítico y ciudadanos con la capacidad de dialogar, comprender y participar en la transformación de su entorno”, mencionó.
Ángulo Cázares realizó la declaratoria inaugural oficial. La programación gratuita contempla más de 130 eventos, incluyendo presentaciones editoriales, charlas, música y espectáculos infantiles.
El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de la agrupación de rock country Murrieta Sur, que ofreció un concierto en la Concha Acústica de la EVA.
Entre los asistentes estuvieron Lidia Adela Reyes Ley, regidora presidenta de la Comisión de Cultura; María Esther Robles Soto, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Ernestina Yépiz Peñuelas, directora de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura; Alejandro Caballero, director de Juventud, y Juan Gualberto Vázquez González, delegado de la Zona Norte del ISIC.