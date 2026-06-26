$!La Fuerza acompañó a la OSSLA en un espectacular Star Fest Sinfónico

La Fuerza estuvo presente en el Teatro Pablo de Villavicencio que se convirtió por unas horas en un punto de encuentro para seguidores de todas las edades de la saga Star Wars.

El recinto registró una nutrida asistencia durante el Star Fest Sinfónico, una producción de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), bajo la dirección artística del violinista canadiense Alexandre Da Costa, que desató ovaciones, aplausos y una profunda emoción entre el público.

La experiencia comenzó incluso antes de ingresar a la sala. En el lobby, personajes icónicos como Boba Fett, la Princesa Leia y un Clon trooper recibieron a los asistentes, quienes aprovecharon para fotografiarse con ellos.

Detrás de estos, figuras de tamaño real de Darth Vader y un Storm trooper enmarcaban la experiencia. El ambiente era el de una auténtica convención galáctica: niñas y niños llegaron caracterizados como sus héroes favoritos, orgullosos de portar túnicas, capas y sables de luz mientras compartían sonrisas y fotografías con sus familias.

El entusiasmo creció desde el primer instante de la función. Alexandre Da Costa apareció escoltado por Boba fett y un clon trooper sorprendiendo al público al ofrecer la bienvenida con la inconfundible voz de Darth Vader y portando una batuta en forma de sable rojo –característico del lado oscuro-, además de lucir caracterizado como el célebre villano —solo faltaban la túnica y el casco para completar la transformación—, provocando risas, aplausos y el inmediato entusiasmo de los asistentes.

La atmósfera continuó fortaleciéndose con pequeños detalles que hicieron del concierto una experiencia memorable. Dos violinistas de la OSSLA interpretaron parte del programa portando sables de luz azules de la Resistencia, mientras una pantalla proyectaba animaciones inspiradas en el universo creado por George Lucas, acompañando cada interpretación sin distraer la atención del verdadero protagonista de la noche: la música.

Bajo la dirección de Da Costa, la OSSLA ofreció un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de la saga, entre ellos The Phantom Menace Suite, Duel of the Fates, The Mandalorian, The Force Awakens Suite, March of the Resistance, Princess Leia’s Theme, The Imperial March, Yoda’s Theme y el apoteósico cierre con Throne Room & End Title.

La participación del Coro de Ópera de Sinaloa, dirigido por el maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo, añadió fuerza dramática a las páginas corales del programa, dotando de una sonoridad monumental a algunos de los momentos más emblemáticos del concierto.

Cada tema fue recibido con nutridos aplausos. Bastaban los primeros compases para que el público identificara inmediatamente las melodías que marcaron generaciones enteras de cinéfilos. La emoción era evidente en los rostros de niñas, niños y adultos, quienes siguieron cada interpretación con entusiasmo, reviviendo escenas inolvidables de la saga.

Uno de los momentos más entrañables de la velada sucedió cuando Alexandre Da Costa presentó a su hijo, quien orgulloso portaba una figura del apreciado maestro Yoda. Más adelante lo invitó al escenario para interpretar juntos una breve pieza en la flauta. El gesto, espontáneo y profundamente familiar, conmovió al público, que respondió con una prolongada ovación y celebró la complicidad musical entre padre e hijo.