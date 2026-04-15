$!La Gran Mesa, es el mejor pretexto para unirnos como sinaloenses, señala Daniel Soto

En Culiacán, la comida no es sólo comida. Es una forma de unir, de celebrar, de recibir y de compartir. En cada mesa hay historias, tradiciones, familias, sabores que nos representan y una hospitalidad que distingue a los sinaloenses, esto mismo se vivirá el 25 de abril en la primera edición de La Gran Mesa: Donde el sabor nos une. Este festival gastronómico que se realizará en el Jardín Botánico de Culiacán, a partir de las 15:00 y hasta las 22:00 horas, reunirá a figuras importantes de la cocina sinaloense, uno de ellos es el chef Daniel Soto, del restaurante Caprichito Bello, quien aquí comparte que es lo que ofrecerá ese día y por qué tomó la decisión de sumarse a esta iniciativa, que tiene como objetivo la unión, y el reconocimiento a los sinaloenses que buscan hacer la diferencia, cambiar la narrativa, reconociendo igualmente a su gastronomía.

La Gran Mesa, detalló Daniel Soto, representa la oportunidad de crear una comunidad dentro de la gastronomía, con una base fuerte y grandes nombres dentro de la ciudad, encontrando en ellos y en todas las propuestas que aquí se presentarán, la mejor motivación para ser uno más de los protagonistas dentro de la cocina en este evento que espera recibir a muchísimas personas. ”Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad, y no lo digo sólo por el contexto actual que estamos viviendo, sino cuando el comercio local necesite de ese impulso, así como a los nuevos gastrónomos que estamos emergiendo y que deseamos hacer cosas por Sinaloa, por Culiacán, mostrando al resto del país que tenemos mucho que dar, pero sobre todo, recalcar que los sinaloenses somos gente buena y muy chambeadora”, expresó Soto.

Resaltó, que la buena convivencia y la comunión que se está viviendo entre los participantes, le genera mucha alegría y la satisfacción de decir que el evento tendrá a los mejores expositores de la gastronomía sinaloense, en un evento todo incluido que nadie se puede perder el 25 de abril. Soto, a quien ya se tuvo la oportunidad de conocer en la segunda temporada de la serie A qué Sabe Sinaloa, creada por Noroeste, disponible en la página oficial de Noroeste TV en YouTube, compartió que a La Gran Mesa, él viene a aportar toda su experiencia en la cocina con una propuesta consolidada como lo es El Caprichito Bello, la cual ha sido bien recibida desde su nacimiento. “Hoy más que nunca, nuestra cocina se distingue por ser de creación, por ello, en esta mesa les vamos ofrecer platillos a base de pork belly en una cocción lenta de 48 horas, con una salsa estilo texas, bañado con una rica salsa, acompañado de una fresca ensalada, y un segundo plato que será una sorpresa para todos los comesales, platillos que no encuentras comúnmente en El Caprichito, y esperamos que todo sea bien recibido por los asistentes, en serio lo van a disfrutar mucho”, resaltó.

Ya con varios años de estar radicando en Sinaloa, este chef oriundo de Tijuana, dejó claro que Culiacán se convirtió en una tierra de oportunidades para él, encontrándose un lugar con gente que lo recibió de una manera extraordinaria, aspecto que agradece mucho, y cómo lo hace, a través de todo lo que prepara en su cocina. “Hoy en día me siento con la responsabilidad de promover, difundir todo lo bueno que tenemos. Al tener una gastronomía tan personal, de casa, revela todo ese cariño, todo ese calor que los sinaloenses te pueden dar a través de un platillo, aquí tenemos el mejor marisco, el mejor campo agrícola, y mucho más, es un estado muy bendecido”, señaló.

Daniel Soto compartirá La Gran Mesa junto a la chef Natalia Hernández y Yukié Loya, aquí junto a Karla de Herrán, una de las organizadoras del evento.

Soto subrayó también que La Gran mesa es un evento que hacía falta en Culiacán, el mejor pretexto para unirnos como sinaloenses, a través de la comida. “Hacía falta ya un evento así, que no sólo promoviera la gastronomía culichi, sino que le diera una nueva narrativa a la ciudad, y repito, tenemos mucho que ofrecer y vamos a celebrarlo ese día todos juntos”. Junto a Daniel Soto, también participan los chefs Miguel Taniyama (Clan Taniyama), Luis Osuna (Cayenna y Humaya), Omar Juárez (Zen by Zasshi), Daniel González (Casa Bon), Ignacio Osuna (Villa Unión), Yukié Loya (Repostería), Toshiaki Tsutada (Sakagura), Mariana Rivera (Loro), Natalia Hernández (Long Beach Altata), Sabina Bandera (La Guerrerense) y Regina Logar (La Cevichería).