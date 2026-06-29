La ilustradora italiana Nicole Tecchio ambientará FIL Niños 2026

La ilustradora italiana Nicole Tecchio fue seleccionada para desarrollar la identidad gráfica de FIL Niños 2026, el espacio dedicado a las infancias dentro de la Feria, anunció la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y el Ministerio de Cultura de Italia.
Su elección reconoce una trayectoria que combina excelencia artística, experiencia en mediación lectora y una mirada contemporánea sobre la ilustración infantil, cualidades que dialogan con el proyecto curatorial de FIL Niños 2026 y con el espíritu de Italia como Invitado de Honor. Como parte de este proyecto, la artista realizará ilustraciones originales que darán vida al pabellón, así como a diversos materiales impresos y digitales que acompañarán la experiencia de las y los visitantes.
La convocatoria recibió 310 portafolios provenientes de distintas regiones de Italia. Un comité de selección integrado por Elena Pasoli, directora de Bologna Children’s Book Fair, la feria más importante del mundo dedicada al libro infantil y juvenil; Ivan Canu, director de Mimaster Illustrazione; Eduardo Ávila, director de Mango Films; Ana Luelmo, coordinadora general de FIL Niños, y Dania Guzmán, coordinadora de Diseño y Ambientación de la FIL Guadalajara, fue el encargado de elegir la propuesta ganadora a partir de cuatro criterios: calidad conceptual, calidad formal, funcionalidad e innovación.
El comité destacó la solidez conceptual de las propuestas recibidas, así como su capacidad para comunicar eficazmente mediante el lenguaje visual. En particular, valoró aquellas que lograron integrar originalidad, claridad narrativa y soluciones gráficas capaces de adaptarse a los diversos soportes y formatos requeridos por el proyecto.
Nicole Tecchio es ilustradora y mediadora cultural. Actualmente se desempeña como bibliotecaria y operadora cultural en la Biblioteca Municipal de Ponti sul Mincio, institución en la que desarrolla proyectos de promoción de la lectura, ilustración, diseño gráfico y talleres dirigidos a niñas, niños y personas adultas. Su labor vincula la creación artística con el trabajo comunitario en torno al libro y la lectura.
Cuenta con una sólida formación en arte e ilustración editorial. Es licenciada en DAMS por la Universidad de Bolonia, con especialización en Historia del Arte Contemporáneo, y obtuvo la Maestría en Ilustración Editorial por la Universidad de Verona, título que recibió con la máxima calificación, honores y mención especial.
Entre sus proyectos destacan diversos libros ilustrados, colaboraciones con editoriales y revistas especializadas, así como la participación en festivales y exposiciones como la Feria Internacional del Libro de Turín, Illustri Festival, ¡Boom! Crescere nei Libri, Autori di Immagini y el proyecto Italian Excellence – Pinocchio’s New Clothes, impulsado por la Bologna Children’s Book Fair. En 2024 fue la creadora de la imagen oficial de la campaña nacional italiana Il Maggio dei Libri, uno de los programas de fomento a la lectura más importantes de Italia.
Al ser notificada de su elección, Tecchio se mostró contenta y dijo que esta tarea resulta “muy estimulante”, y reconoció que esta es una oportunidad para conocer todo el universo editorial latinoamericano que convoca la FIL Guadalajara.
El universo gráfico de Nicole Tecchio se caracteriza por imágenes llenas de humor, ironía, color y contraste, que dialogan con la literatura y la imaginación desde una perspectiva contemporánea. Su trabajo explora la relación entre texto e imagen como lenguajes complementarios capaces de construir nuevas formas de narrar y de acercar a las infancias al libro y a la creación artística.
FIL Niños es el festival de cultura para las infancias de la FIL Guadalajara y recibe cada año más de 198 mil visitantes en un espacio de cuatro mil metros cuadrados.