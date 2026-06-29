La ilustradora italiana Nicole Tecchio ambientará FIL Niños 2026

La ilustradora italiana Nicole Tecchio fue seleccionada para desarrollar la identidad gráfica de FIL Niños 2026, el espacio dedicado a las infancias dentro de la Feria, anunció la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y el Ministerio de Cultura de Italia.

Su elección reconoce una trayectoria que combina excelencia artística, experiencia en mediación lectora y una mirada contemporánea sobre la ilustración infantil, cualidades que dialogan con el proyecto curatorial de FIL Niños 2026 y con el espíritu de Italia como Invitado de Honor. Como parte de este proyecto, la artista realizará ilustraciones originales que darán vida al pabellón, así como a diversos materiales impresos y digitales que acompañarán la experiencia de las y los visitantes.

La convocatoria recibió 310 portafolios provenientes de distintas regiones de Italia. Un comité de selección integrado por Elena Pasoli, directora de Bologna Children’s Book Fair, la feria más importante del mundo dedicada al libro infantil y juvenil; Ivan Canu, director de Mimaster Illustrazione; Eduardo Ávila, director de Mango Films; Ana Luelmo, coordinadora general de FIL Niños, y Dania Guzmán, coordinadora de Diseño y Ambientación de la FIL Guadalajara, fue el encargado de elegir la propuesta ganadora a partir de cuatro criterios: calidad conceptual, calidad formal, funcionalidad e innovación.

El comité destacó la solidez conceptual de las propuestas recibidas, así como su capacidad para comunicar eficazmente mediante el lenguaje visual. En particular, valoró aquellas que lograron integrar originalidad, claridad narrativa y soluciones gráficas capaces de adaptarse a los diversos soportes y formatos requeridos por el proyecto.