Las relaciones con otras personas son tan importantes para nuestra salud como comer bien, hacer ejercicio o mantenerse hidratado, pero esto es algo que rara vez escuchamos. De los demás, recibimos apoyo, contención y seguridad, lo que beneficia nuestro equilibrio emocional. Por eso la importancia de rodearnos de personas sanas y saber mantener ese grupo.

Por lo general, todos hemos experimentado lo que es tener una relación con otra persona durante nuestra vida, con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Pero hay que tener en cuenta que las relaciones no se dan naturalmente, requieren un trabajo y un entendimiento específico.

Las relaciones interpersonales son los vínculos que se establecen entre las personas, ya sea por gustos o causas comunes, por afiliación familiar, por negocios o trabajo, afectos, entre otros.

Las habilidades que nos ayudan a poder relacionarnos con los demás se aprenden, no son innatas, debemos de trabajarlas, de cambiar de hábitos. Y es a través de nuestras experiencias que vamos adquiriendo la capacidad de saber cómo comportarnos en cada situación de la vida.

A continuación, daré ciertas ideas que funcionan para generar buenas y sanas relaciones con los demás, pueden ser de gran ayuda y a la vez sirven como un examen personal de cómo estás llevando tus relaciones o por qué han fallado tanto en lo familiar, laboral o social.

1. Tienes que mostrar interés por las personas.

Si asistes a una reunión, de cualquier tipo, la mejor forma es conectarte con ellos, integrarte verbalmente, esto quiere decir buscar la forma de que sientan que te interesas por ellos, por su vida, su trabajo y su salud, pero que sea de verdad, porque eso se transmite, la gente no es tonta cuando ve que es solo un formalismo social, sobre todo siendo amable y sincero.

2 . Haz un esfuerzo por recordar datos importantes entre ustedes.

Las personas que logran recordar información de otros generan un vínculo mucho más fuerte y en menor tiempo. Por ejemplo, si tienes un tiempo sin verlo y lo saludas por su nombre y le recuerdas un hecho que fue una experiencia entre ambos, o la salud de su padre, automáticamente generas una una agradable proximidad entre ustedes. A todos nos agrada que nos recuerden sucesos anteriores que compartimos.

3. Profundiza en sus vidas, aficiones y profesiones.

Esto es especialmente importante en el mundo laboral, si quieres sorprender investiga primero a la persona, actualmente eso lo facilita grandemente las redes sociales, claro requiere tiempo y ganas de hacerlo, personaliza tus pláticas, que no sea el mismo guion para todos.

4. Evita juzgar.

Recuerda, cada persona es diferente y fue educada quizás muy diferente que a ti, entonces tiene su propia forma de ver la vida, sus valores y en fin son dos personalidades diferentes. Lamentablemente tendemos a juzgar y encasillar a las personas en cuanto las conocemos. A veces nos gana el querernos sentir superiores, o al contrario, un problema de inseguridad y falta de autoestima.

5. No impongas tu criterio, creencias o valores.

Es muy fácil... si buscas imponer, encontrarás rechazo. Si quieres influir en alguien, si quieres trasmitir tus ideales, aprende a ser un buen ejemplo, recuerda que la congruencia habla. Los límites son muy necesarios, que la gente nos respete en nuestras creencias o ideas es clave, no existe un buen líder que no sea una buena persona, hay que llegar a la congruencia entre la teoría y la práctica, porque uno es lo que hace no lo que dice.

6. Asómbrate y aprovecha los intereses comunes.

Las verdaderas amistades y las buenas relaciones surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Busca eso que puedes tener en común con el otro, es raro que no exista algo que los pueda unir, te sorprenderá darte cuenta de los puntos de unión que tienen, y con cualquier persona, tu médico, el papa del compañero de tu hijo, tu socio, el barrendero que pasa todos los días por tu casa, etc.

9. Ayuda si puedes.

Si tienes posibilidad, no pierdas la oportunidad de hacer algo por los demás y esto incluye también a los animales. Pocas cosas generan mayor gratificación que la de poder apoyar a otros en algo que está a nuestro alcance. Adicionalmente puede significar un puente con otras personas y la vida da muchas vueltas y quizás llegue a sorprenderte.

10. No sientas miedo de sentirte vulnerable ente otro o de pedir ayuda.

A veces solo queremos una mano amiga que nos ayude de salir del bache en el que estamos. Se humilde en estos momentos, no tengas miedo de que te vean débil, o en una situación delicada, busca a personas adecuadas que no te juzguen y te ayuden a salir de esa situación incómoda.