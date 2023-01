Eso a mí me abrió una manera de querer aprender aún más y despertó mi interés en cómo ir diseñando, confeccionando, como ir haciendo texturas, relieves, todo eso, entonces en el momento en que yo dije: ‘¿Bueno, si ya vi cómo se hace todo esto, y lo disfruto tanto... ¿Por qué no tomar una hoja y un lápiz y empezar a bocetear?

Creo que algo que despertó mucho en mí, fue que cuando yo me acerqué y quise que me enseñaran un poco de lo que estaban haciendo.

Cada una de mis creaciones vienen de mi cabeza, es decir... ¡las sueño! Siempre despierto con una idea creativa porque en las noches siento hasta que me hablan, qué color quieren, qué forma quieren...Y creo que lo he reflejado en cada uno de los trajes que hemos hecho.

- “Momo” se ha hecho a base de mucha fe, soy una persona que, aunque le pasen mil cosas en su vida, la fe lo hace fuerte cada día, pero si hay personas que yo necesito decir a quien admiro lo digo sin miedo a nadie, porque a veces hablar de ciertas personas incomoda a uno, pero yo siempre he dicho que “Momo” admira a las personas grandes del carnaval, las que más he admirado desde que tengo uso de razón, son:

- ¿Si tuvieras un genio, un hada a quien pedirle tres personas que ya no están en este plano terrenal y quisieras que estuvieran para ver tu obra? ¿Qué personas serían?

- “Una de las personas que siempre admiré fue a Rigoberto Lewis, esa persona para mí siempre fue una cabeza tan creativa que desde antes de decidir mí carrera, yo estudié la Licenciatura en Gastronomía, y opté por ir con la familia de él, para que me dijeran qué es lo que había estudiado. Yo necesitaba saber qué es lo que él estudiaba, para tratar de seguir esos pasos, porque quería hacer un poco de... el carnaval, igual que él.

Esa persona para mí fue algo muy grande, pero la vida hizo que no me conociera, es decir, siempre me atendía su hermana, un familiar, pero él nunca, sin embargo yo lo conocía porque él pasaba en el desfile, se acercaba, incluso me llegó a abrazar algún día, mi familia se reía de mí porque me emocionaba bastante al verlo, y creo que si la vida lo llegara a poner de nuevo, me gustaría que viera toda la idea creativa que manejo yo, porque creo que se conjugaría muy bien con todo el talento que él tenía.

Soy una persona que es difícil, eh... A veces para mí es difícil visualizar el arte moderno, porque... yo siento que soy un alma vieja, porque todo lo que realizo va hacia los tiempos de antaño, busco mucho lo de época, que todo mundo se traslade a los tiempos de antes, y no sé, siento que me relaciono con él, porque es una persona que admiro.

Otra persona que me gustaría, si la vida llegase a poner frente a mí, sería Roberto de los Santos Lewis, porque para mí es una persona que ha hecho los mejores vestuarios del Carnaval. Katia Berenice Morales Luna, uno de los mejores vestuarios más emblemáticos que ha tenido la máxima fiesta, el vestido de Abrís Tiznado, un vestido increíble, impresionante. Y a mí, haber restaurado los vestidos de él me llena de gran orgullo el poder decir que toqué una pieza de él, porque sé que cada una de las personas que se dedican a hacer estos vestuarios, no solamente es la intención de crear, sino que cada pieza enmarca un sentimiento.

Cada uno de mis vestuarios, guarda un secreto y cada rey sabe ese secreto, cuando la vida algún día me ponga un límite, ellos van hablar, se van a dar cuenta qué sentimiento tenía esa pieza especial del vestuario de los reyes”.

- Un mensaje para todos aquellos que han visto y van a ver, tus diseños y tu creación. ¿Qué mensaje les dejarías a todas estas personas?

- “El mensaje que les daría es que siempre luchen por sus sueños. Y no se dejen espantar por gente sin sentimientos, por gente insensible al contrario, cada una de las trabas que te pone la vida... Cada una de las piedras que te arrojan, ve acumulándolas para que esas piedras te sirvan de escalón.

Creo que si las cosas las haces con amor puro, la vida fluye, el arte fluye. En esta vida venimos a ser felices, sonreírle a la vida es lo más valioso que tenemos, y es lo que hago yo día con día, le sonrío a mis piezas de arte, siempre recuerden, que en esta vida hay que hacer arte, tener amor, tener visión de una vida, donde en algún momento te recuerden.

Así que, hagan las cosas bien para ser recordados siempre, porque en esta vida no podemos venir de paso tenemos que dejar huella, de alguna u otra manera”.