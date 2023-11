“Me dijo por qué no escribes un libro que se llame El peor día de mi vida, pasaron años y salió. Pensé que para un niño el peor día de su vida puede tener relación con el acoso, el bullying, ese es un tema que me importa porque en la escuela a la que fui había mucho bullying”, dijo.

Desde el inicio pensé como tema el bullying. que siempre está presente en lo que escribo, pero detrás de eso la relación del mundo con la infancia, como en este libro, que está el director, los padres de los niños acosados que al inicio no les creen, aunque después sí”

Hinojosa consideró que tendría que escribir sobre el mejor día de su vida porque la felicidad no es tan tratada en su literatura .

Acompañado por Luis Felipe Rodríguez y Nadezhda Quiroz, como comentaristas, reflexionó en torno a la lectura, la escritura.

Comentó que La peor señora del mundo lo escribió porque tenía una vecina terrible y para vengarse de ella pensó en escribir un cuento.

“Pero no lo hice en ese momento, me cambié de casa, me olvidé de ella, pasaron dos años y un día antes de dormirme me vino la historia y en cinco horas lo terminé, era la medianoche. Es el libro más rápido escrito en mi vida, mi promedio son siete años, tengo uno que lleva 20 años y no puedo terminarlo”

El proceso de escribir El peor día de mi vida, añadió, no fue tan largo.

“Desde que lo empecé fueron unos meses, aunque desde la idea del título fueron varios años, pero de empezar a escribirlo , fue rápido”.

Este libro está ilustrado por El Fisgón, con quien ha trabajado ya en otros títulos.

“Él y yo no nos conocíamos, tuvimos una editora en la editorial Fondo de Cultura Económica, que dijo ‘vamos a casarlos’, creo que este texto va para El Fisgón, que entonces no ilustraba cuentos, era monero político, pero cuando le presentaron el texto me dijo que le encantó, quedó maravillado, fue La peor señora del mundo... ahora nos vemos con frecuencia y en los libros yo no intervengo, él trabaja”.

Durante la presentación, el público tuvo oportunidad de hacerle preguntas, como por ejemplo, cuál había sido el peor día de su infancia, a lo que el autor dijo que las jeringas.

Pero hubo otro, cuando era niño.

“Un día muy especial en la escuela, no recuerdo mi edad, algunos 6 años, mi madre me había hecho lonche especial, tenía ropa nueva, elegante, pero siempre me ha gustado hacer bromas, y pasó el camión de la escuela recogerme y les dije de broma hoy no voy y la camioneta se fue...”.

Como autor, dijo, no hay un peor día en su memoria, sí días en los que se pelea con sus textos porque no salen, pero como una que tiene trabajando con ella 20 años y no ha encontrado solución.

“Pero lo que más bien tengo son satisfacciones como autor y como escritor”.

Sobre lo que le recomendaría leer a un niño, señaló que hay guías, de acuerdo a las edades, pero cada lector tiene sus propios gustos.