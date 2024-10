Con una invitación a las personas a que apaguen un poco el celular y el internet y abran un libro y aprendan de otras culturas lejanas y otros tiempos a través de sus escritores, Flor Salaiza, profesor del Tecnológico de Monterrey en Culiacán y mediadora del Programa Nacional Salas de Lectura Sinaloa, brindó la charla La vuelta al mundo en ochenta cuentos.

Lo anterior al participar en el programa Los Lectores cuentan, en la Sala de Formación Lectora del Centro Cultural Genaro Estrada, invitada por el Instituto Sinaloense de Cultura dentro de sus actividades de fomento a la lectura.

Durante su plática, hizo un recorrido por cuentistas de diversos países, siguiendo la ruta del escritor Julio Verne en su famosa novela La vuelta al mundo en 80 días, donde el protagonista sale de Londres, luego a París, al Canal de Suez, India, Japón, Estados Unidos y de allí a España para de ahí volver a Inglaterra.

De estos países eligió 80 cuentos de 80 autores, conforme a su gusto personal, “aunque agregué a otros países en esa ruta, como México, y la selección no obedeció a un tema en especial, sino tomando como base el cuento que más me gusta de cada autor”.

En su recorrido, se refirió a piezas maestras de escritores de Inglaterra como Ballard y Aickman; o de España, con autores más contemporáneos; de México retomó textos de escritoras como Mónica Lavín, Ana García Bergua, Elena Garro, Inés Arredondo, y varones como Octavio Paz, Alfonso Reyes, entre otros.

El objetivo de la charla, dijo, es que la gente se anime a leer, y que, si solo conoce a autores mexicanos, con esta charla se motive a leer obras de algún autor de Turquía o de Japón o Irak, y elegí el cuento como género porque es más fácil de leer pues no es muy largo, se lee en una sentada.

La lectura, añadió, es un viaje a la imaginación, un entretenimiento mediante el cual, si no se puede viajar físicamente lo podemos hacer a través de la lectura, sobre todo ahora que los libros se consiguen más fácil y más barato.

Mediante la lectura aprendes sobre la cultura de otros pueblos, las formas de ser de otras gentes. Un amigo me dijo, “no me gustan los autores de Europa del Este porque son muy lacónicos, muy fríos, y no se apapachan tanto como aquí en Latinoamérica”, pero al leerlos aprendes que así es su cultura.

Los japoneses también son muy serios, no son impulsivos, pero esa es su cultura, mientras que los de India son muy tradicionalistas y respetan mucho eso de los estratos sociales tan rígidos, algo que aquí vemos mal, y eso salta en sus textos.

Recomendó a los presentes que lean el género que más les atraiga, ya sea de terror, animé o ciencia ficción; lee lo que más te gusta y no lo hagas por obligación, pues lo mejor es leer por placer.