‘La libertad de ser una misma, de ser independiente, de eso trata está obra’, dijo Ave Barrera

Un relato íntimo y lleno de sentimientos presentó la escritora Ave Barrera en “Notas desde el interior de la ballena”, en la actividad de la FeliUAS 2025.

Acompañada por Adriana Velderrain, la autora oriunda de Guadalajara compartió con los jóvenes universitarios esta obra que relata los vínculos deteriorados que se pueden presentar entre madre e hija.

En la presentación que se celebró en el Polideportivo de la UAS, Velderrain comentó que ella leyó este libro unos meses después de que murió su madre.

“Este libro es especial, y quiero pedir disculpas si mi introducción es muy personal, pero creo que esa es la parte de los libros, que tocan, que te llegan de una manera muy especial, y eso claro que es bueno celebrarlo, soy una fiel creyente que los libros nos eligen a nosotros como sus lectores y eligen además el momento más adecuado”, dijo.

“Creo que todos tenemos un momento para conectarnos con uno libro y creo que los libros llaman y te dicen ‘ahora’, ‘ahora es el momento’; mi mamá murió a principios de noviembre del año pasado y a fines del mismo mes empecé a leer ‘Notas desde el interior de la ballena’, y sentí que Ave estaba compartiendo conmigo su silencio para ayudarme a procesar este trance, a sobrellevar y comprender mi duelo y a perdonarme por cualquier duda, por cualquier culpa, por cualquier cosa que ya no hubiera podido resolver con mi mamá antes del adiós definitivo”.

La historia es de una chica que regresa a casa luego de mucho tiempo, para descubrir que su madre ya no volvió en sí después de una cirugía. Ante la imposibilidad de una reconciliación, ella deberá confrontar consigo misma los silencios que se tejieron entre ambas y restaurar por medio de la escritura el vínculo deteriorado por sus ausencias.

“Esta obra la podemos leer como una novela de la relación madre e hija, la despedida de una mujer a su madre, un vínculo que nos enseña que, y todas estas son palabras de la autora, que amar y controlar pueden llegar a confundirse, como lo descubre la narradora que muchos años después de la muerte de su madre empieza a escribir esta despedida”.

“Y cito ‘vine aquí para escribir sobre esto, sobre el duelo, pero también sobre la vida, la fractura, sobre mi madre y sobre nuestras propias ausencias, y así viajando de un tiempo a otro, del presente al pasado la narradora nos cuenta ese lazo de amor-odio, de codependencia incómoda, de rechazo afectivo, de silencios llenos de un mal entendido orgullo y dignidad, de una ausente presencia, de una cercanía fragmentadas por la máquina de coser y entre esos recuerdos se visualizan los recuerdos con su mamá”, explicó Velderrain en su análisis.

Compartió que este texto habla también de la libertad de ser uno mismo, independiente, de decidir vivir tu propia vida y que a pesar de todo reconciliarse con su madre con la idea de no seguir sus pasos.

“Es reconocerse en ella y saber que, aunque con ella muere una parte de ti, hay también una parte de ella que vivirá siempre contigo”, le dijo Velderrain a Barrera.

A su vez, la autora Ave Barrera, quien dijo que este libro lo escribió en tiempo de pandemia, agradeció las palabras expresadas por su acompañante.

“Qué bonita presentación, te lo agradezco mucho, me mueve mucho, el libro ha llegado a muchos lectores en momentos claves y ha sido muy bonito y muy reconfortante también sentir ese abrazo de las lectoras”, comentó Barrera.

“Yo estoy muy agradecida con la universidad por la invitación, de estar aquí, yo soy muy feliz de venir a Sinaloa y sobre todo presentar este libro acá, y me sentí muy abrazada y muy reconfortada porque mi mamá era de Sinaloa, mi mamá era de El Fuerte, nació allá, y Sinaloa tiene este distintivo de ser muy cálido, bonito, pero también muy fuerte”.

“Las mujeres de acá son muy, muy fuertes, y me encontré justamente como tú dices, nosotros sabemos que tenemos ese amor infinito, pero que quizá no lo expresan de una manera que muchos les gustaría, quizá no lo expresan diciendo ‘te amo, hija’, ‘te entiendo’, ‘te doy tu espacio’, creo que a veces el amor toma otras manifestaciones; en el caso de mi madre era el que me realizaba ropa, esté cuidado de la costura, que era como de las mujeres de antes, de por acá, que tenían todas sus máquinas de coser y mi madre nos hacía toda la ropa, yo hasta mucho después comprendí que esa era una de sus maneras de expresar su cariño”, dijo.

La novela comentó trata también de la libertad de querer ser una misma, de ser independiente.

“La protagonista de esta novela es una mujer muy rebelde, es una chica que en sus 20 y tantos está cansada de los mandatos familiares, los mandatos sociales, esos de que te tienes que casar, tienes que tener hijos, el que tenga que hacer esto, esto y esto para ser feliz, y piensa que no, empieza a estudiar la carrera de letras y empieza a romper con todo eso”, comentó.

“Es una mujer muy hiriente, terminó yéndose de casa, hizo su vida, estudió letras, y a los años regresa y se entera que su madre tiene un tumor en el cerebro, todavía está viva, pero ya no puede tener ese vínculo porque su madre ya no puede hablar”.

Después la madre fallece y mucho tiempo después descubre que a través de la escritura puede reconstruir ese vínculo.

“La novela hace una especie de análisis de relación entre las madres y los hijos, y lo que significa sobre todo ser hija; en lo general el libro analiza lo que representa ser hijo, y va rompiendo con los mitos, con la mamá que todo lo puede, que todo lo sabe, pero intenta también ver que su madre era un ser humano, que no era una heroína, y que como cualquier ser humano tenía fallas, dificultades para hacer muchas cosas y se podía equivocar, trata de buscar esas dudas entre madre e hija”.

En la reunión explicó la historia-mito de Jonás que viene en la Biblia y habló sobre el mito de la ballena que se traga a Jonás, y en donde este le pide a Dios una segunda oportunidad y este se la da, pero la protagonista de su novela no se arrepiente y toca fondo, y va en busca de otras respuestas, mismas que de alguna manera encontró en la escritura.