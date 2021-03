La literatura es una sola, no femenina o masculina, aseguran Maritza López y Elvira García

Lo verdaderamente importante de la literatura no es que sea femenina o masculina, lo es desde donde parta, de un hombre o mujer, sin distinción y lo que te dirá si es buena o no, transcendental o no, es la literariedad del texto, aseguró la editora Maritza López.

Al participar en la mesa Mujeres por la Cultura, organizada por el Museo de Arte de Sinaloa, la editora de Andraval y la periodista Elvira García, coincidieron que tanto el periodismo como la literatura implican muchos desafíos, pero son afortunadas por hacer lo que les gusta.

Alejandra Larrondo, directora del Masin, dio la bienvenida y condujo el conversatorio, en el que la editora y la periodista compartieron sus experiencias en el tema de la literatura.

López comentó que en 30 años como editora, viviendo, conociendo, palpando la literatura de Sinaloa, ha podido conocer los primeros textos de autores que hoy son consolidados, como Élmer Mendoza, Juan José Rodríguez, Ernestina Yépiz, Cecilia Pablos e Irma Garmendia.

“Me ha tocado conocer los primeros títulos de ellos, ver el proceso de crecimiento y en 10 años de la revista Literal (que editaba el Instituto Sinaloense de Cultura), espacio muy padre para los jóvenes que querían publicar sus primeras letras, donde también hubo connotada plumas, importantes, como Geney Beltrán, Inés Arredondo”.

Andraval, nombre que surge de una composición del nombre de sus dos hijas, Andrea y Valeria, tiene 11 años y le ha tocado publicar a varias mujeres poetas en la colección Punto Luminoso, junto con el Inba.

“La experiencia ha sido extraordinaria”.

Elvira García comentó que le tocó vivir una época en que el periodismo y la cultural tenía un gran auge en el país.

“Teníamos la experiencia de las páginas de la Jornada, Punto Cardinal de Noroeste y en los 80 me tocó empezar en una ciudad más pequeña, ahora es una ciudad que ha crecido, los periodistas seguimos con el desafío de tener una actividad en que se teme por la seguridad, pero siempre un gran interés por promover la cultura”.

El periodismo y la edición, aseguró, son actividades muy absorbentes, sobre todo en este contexto de pandemia.

“Es una actividad que requiere mucho esfuerzo intelectual, físico, y compaginar con la familia, creo que uno de los grandes desafíos de las mujeres es saber elegir, distribuir nuestro tiempo, atender a la familia, en ocasiones tenemos que tratar equilibrar ese trabajo que requiere tanto de ti, tanto tiempo y dedicación”.

En la difusión literaria, la creación, apuntó, hay una preocupación por cómo se van a enfrentar todos los efectos de la pandemia.

“En los conciertos hemos visto que han resuelto con transmisiones en línea, ahora mismo estamos en línea”.

Frente a esta crisis sanitaria y económica, López señaló que tiene en pausa una publicación en la que Alma Vitalis, está al frente y es una compilación de escritoras latinoamericanas.

“El presupuesto es lo que nos detiene a las editoriales independientes, pero aún así, aunque es una editorial pequeña llegamos a todo el país, presentamos en Minería, Coahuila, Monterrey”, dijo.

“Ahora con la pandemia no ha sido nada fácil, estamos sobreviviendo no por la venta de libros, estamos haciendo E-book para venderlo por Amazon, la pandemia nos dio ese impulso y eso es bueno para la editorial, pues se vende poco a poco”.

Alejandra Larrondo destacó su admiración por López y García, así como por su actividad relacionada con los libros.

“El lenguaje nos configura como personas, en la manera de relacionarnos con nosotros y eso tiene un gran impacto en el tejido social en que vivimos y en un momento como este, la cultura es la mejor herramienta para mover esquemas y dar apertura a que hay otras maneras de relacionarnos y mientras uno lee hay más herramientas”.

El conversatorio formó parte de las actividades del Festival de Primavera “Arturo Castañeda Dueñas”, que organiza el Isic con el propósito de reconocer la labor y el rol fundamental que tienen las mujeres en las letras.